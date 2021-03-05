В такой стране, как Украина, где практически не осталось наукоемкого производства, не идет речи о квалифицированных кадрах. Об этом киевский писатель Игорь Лесев сказал в интервью изданию Украина.ру

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По словам Лесева, ответ на то, почему украинцы массово выезжают на заработки в Польшу неквалифицированной рабочей силой, кроется в украинских зарплатах.

«У моей мамы в Гайсине (Винницкая область) ее ближайшая подруга работает за 3 тысячи гривен администратором в сауне. Это $110. Кассир в Киеве, которого еще могут уволить за вопрос к посетителю на русском языке, получает 8-10 тысяч гривен. Это $350-400. Сборщик клубники в Польше меньше $500 точно не получит», — подчеркнул писатель.

Кроме того, по его мнению, вопрос о «квалифицированных кадрах» для Украины устарел, так как в стране, где практически не осталось наукоемкого производства, не может быть в массовом количестве квалифицированных кадров.

«Другое дело, что когда есть хотя бы понимание у власти и общества, что квалифицированная рабочая сила — это главная основа национального богатства, то и общество с государством движутся в правильном направлении. Украина пока движется в направлении польских грядок», — заявил Лесев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.