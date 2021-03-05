Украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем завершится атака президента Украины Владимира Зеленского на «Оппозиционную платформу - За жизнь» и обыски в компаниях, связанных с олигархами

Зеленский додавит ОПЗЖ до конца — Рудяков © president.gov.ua

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком. 19 февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц. В санкционный список среди прочих попали Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

Позднее журналисты попавших под санкции телеканалов объявили о создании нового телеканала «Первый независимый». Спустя час после запуска эфира они заявили, что их отключили от спутника, а затем от кабельного вещания по требованию СБ Украины.