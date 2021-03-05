«Во время пандемии власть призывала их возвращаться назад, говорила о "большой стройке". А что в итоге? Да, "большая стройка" была, но многие рабочие места были созданы для иностранцев. То есть немало подрядов получали иностранные компании, турецкие в том числе, и по сути они трудоустраивали своих», — объяснил политолог.
По его словам, рабочие места оказались недоступны для вернувшихся украинцев, и они, побыв некоторое время дома, были вынуждены вновь обращаться в ЕС.
«Притом что сейчас условия труда там хуже, чем они были до COVID-19. Например, в Италии сократилось число рабочих мест в сфере ухода, работодатели ведут себя достаточно деспотично, далеко не все работают легально. К сожалению, политика выталкивания граждан Украины за рубеж из-за нежелания и неумения властей создавать рабочие места продолжается», — сказал Якубин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.