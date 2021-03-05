Многие украинские мигранты едут за рубеж не от хорошей жизни, а потому, что этому нет особых альтернатив. Об этом сообщил украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Бывшие украинцы: заробитчане навсегда остаются в Польше © AP, Sergei Chuzavkov

По его словам, рабочие места оказались недоступны для вернувшихся украинцев, и они, побыв некоторое время дома, были вынуждены вновь обращаться в ЕС.

«Притом что сейчас условия труда там хуже, чем они были до COVID-19. Например, в Италии сократилось число рабочих мест в сфере ухода, работодатели ведут себя достаточно деспотично, далеко не все работают легально. К сожалению, политика выталкивания граждан Украины за рубеж из-за нежелания и неумения властей создавать рабочие места продолжается», — сказал Якубин.

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