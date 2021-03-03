Президент Украины Владимир Зеленский заявлениями и поступками сам подрывает доверие общества к себе, он не сможет решить проблему падающего рейтинга, считает украинский политолог Алексей Якубин

Алексей Якубин: Санкции против Медведчука — это слабый ответ Зеленского на падение рейтинга © Facebook, Алексей Якубин

- Алексей, сейчас по мере снятия карантинных ограничений в Польшу и другие страны Евросоюза двинется поток трудовых мигрантов. Насколько они сейчас там востребованы?

— Прошлый год показал, что, несмотря на всю высокотехнологизированность производственных процессов, многие отрасли (сфера ухода или работа на полях вроде сбора клубники) нуждаются в рабочих руках. COVID не COVID, но в прошлом году были моменты, когда многим европейским странам требовались украинские заробитчане. Это было видно по статистическим показателям, когда сумма, которую заробитчане переводили в Украину, осталось почти такой же, как и в позапрошлом году, в районе 10 млрд евро. Это главный инвестор в Украину.

Более того, за ту же самую работу заробитчане получают меньше средств, чем местные жители. Если там и были какие-то сокращения, то, видимо, они касались тех, кто получал больше. Ситуация с коронавирусом показала, что даже высокотехнологические страны, которые могли бы обойтись без дополнительных рабочих рук, все равно в них нуждаются.

Вопрос еще и в том, что Украина, как и прибалтийские страны, просто-напросто выталкивает за границу ту часть своих граждан, для которой не нашлось достаточно рабочих мест внутри страны. Это такой способ борьбы с безработицей.

- Насколько трудовых мигрантов устраивает такая жизнь?

— Многие из них едут туда не от хорошей жизни, а потому что этому нет особых альтернатив. Во время пандемии власть призывала их возвращаться назад, говорила о «большой стройке». А что в итоге? Да, «большая стройка» была, но многие рабочие места были созданы для иностранцев. То есть немало подрядов получали иностранные компании, турецкие в том числе, и по сути они трудоустраивали своих.

Алексей Якубин: кто он © Facebook, Алексей Якубин

К сожалению, политика выталкивания граждан Украины за рубеж из-за нежелания и неумения властей создавать рабочие места продолжается.

- Вы и не только вы скептически прокомментировали фотографию Владимира Зеленского, где он прививается индийской вакциной. Откуда такое недоверие, и чем вообще закончится история с вакциной для Украины?

— Недоверие создано действиями самой власти. За последние месяцы власть публично взяла на себя ряд обязательств, но все это закончилось публичным провалом. Сначала власть говорила о Pfizer, потом об AstraZeneca, потом зашла речь о китайской вакцине, а в итоге все закончилось индийской вакциной.

От Sputnik V власть отказалась, и Украина с Молдовой стали последними странами Европы, которые в принципе занялись массовой вакцинацией. Да, нужно разбираться, насколько эта вакцинация успешна в Европе, но в Украине она формально началась 15 февраля, но первые две недели она проходила без вакцин. Очень специфическая вакцинация.

Потому и недоверие, что власть говорила одно по поводу этих вакцин, а вышло другое. Даже в Молдове зарегистрировали тот же Sputnik V. Власть своими действиями сама подорвала доверие и к вакцинированию в целом, и к конкретно этой вакцине.

Когда были закупки китайской вакцины, около миллиарда гривен где-то зависли, и таких моментов было много. Наконец, вызвала вопросы фотография Зеленского с полностью оголенным торсом. Никто из мировых лидеров не делал такие фотографии в контексте вакцинации. Это такое заигрывание с электоратом, игра в маскулинность. Как в Украине пошутили некоторые феминистки, «хорошо еще, что в трусах». Шутки шутками, но мне видится в этом попытка копировать Путина из серии, какой у нас молодой и здоровый президент.

Тем более привился Зеленский или не привился — это все равно вопрос веры. По фотографии это не понятно, а на видео, которое потом разместили, все было размыто. Те, кто доверяет президенту (таких меньше), будут верить, что он привился. Все остальные будут видеть в этом манипуляцию.

- Чем завершится атака Зеленского на ОПЗЖ и обыски в компаниях, связанных с олигархами?

— Одна из ключевых причин, почему Зеленский вообще начал это, — серьёзное падение рейтинга власти. Мы увидели на это хаотическую реакцию. По сути началось переформатирование всей властно-политической реальности в том смысле, что президент вопреки Конституции сделал из СНБО новый центр влияния, хоть это и не Верховная Рада, и не Кабинет министров.

- Руслан Бортник назвал его «Политбюро 1.0»…

— Я бы так его не называл. Это больше похоже на советы, которые включают в себя и судебную власть, и исполнительную, и законодательную. Все три ветви власти в одном. Но Украина же не советская республика, и власть до этого активно рассказывала о декоммунизации (Смеется.). Все это расходится с действующей Конституцией.

Я так понимаю, что президент в попытке спасти собственный имидж решил, что общество нуждается в жестком лидере (оголенный торс из той же серии). Его советники посчитали, что раз одной из популярных фигур в Украине был Лукашенко, то можно было бы скопировать эту модель. Но они не учли, что у Лукашенко это еще сопровождается социальным пакетом и большей ролью госсектора в экономике.

Несмотря на заверения социологов, что в Украине есть запрос в обществе на порядок, в обществе нет запроса на тирана и сильную руку. Есть запрос на нормальную политику. Это очень большая иллюзия. У меня такое чувство, что советники Зеленского толкают его в нишу Порошенко, в результате чего Зеленский потеряет своего избирателя, но вряд ли приобретет другого. Тем самым он рискует прийти к ситуации, когда с точки зрения рейтинга к осени он станет хромой уткой.

- Как дальше сложится судьба ОПЗЖ?

— Зеленский ввел санкции против Козака и Медведчука. Но я думаю, что «Оппозиционной платформе» это точно пойдет на пользу. Потому что своими санкциями власть сама сделала ее своей главной оппозицией. Очевидно, что на фоне падения рейтинга власти тот избиратель, который разочаровался в Зеленском, в большей степени будет ориентироваться на них. Социология показывает этот тренд, что, если бы состоялся второй тур выборов, туда вышел бы Зеленский и Бойко, а не Зеленский и Порошенко.

Павел Рудяков: На Украине началось переформатирование олигархического ландшафта © РИА Новости, Нина Зотина Гройсман, и Яценюк, и отчасти Тимошенко. По сути Зеленский закрывает для себя возможность стать центристским политиком. А учитывая, что в Украине есть проблемы с властной вертикалью (СНБО заменить ее не может), Зеленскому после всех его кульбитов будет сложнее восстановить управление.

Зеленский теряет главный козырь, который позволяет ему хоть как-то держаться. Это рейтинг. И рейтинг он теряет из-за своих действий (ситуация с каналами и тарифный вопрос). У Зеленского думают, что простыми решениями можно решить сложные вопросы. Нет. Это все равно что во время игры в шахматы перевернуть шахматную доску, когда у тебя ничего не получается. Один раз это сработает, но ты не станешь от этого гроссмейстером.

- Какую позицию в этом вопросе в итоге займут олигархи?

— Среди олигархов вся эта история с санкциями далеко неоднозначна. Кто сказал, что точно так же завтра не отберут их активы? Если бы у Зеленского сегодня был такой же рейтинг, как и год назад, это одно. Но делать такие кульбиты в условиях падающего рейтинга и доверия к нему — это совсем другое.