Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия 4 марта рассказал, что в украинском парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».
Однако Шмыгаль эту информацию не подтвердил.
По его словам, вопрос контроля над целостностью и бесперебойной работой предприятия приоритетный для государства и обсуждается на уровне правительства.
«Относительно того, будет ли там какой-то законопроект, еще не слышал. Мы над таким законопроектом не работали. Мы пока что работаем над стабилизацией работы этого предприятия в дальнейшем», — сказал глава украинского Кабмина.
Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» после экспроприации завода подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов.