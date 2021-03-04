Правительство Украины работает над стабилизацией ситуации на предприятии «Мотор Сич», а не над национализацией завода. Об этом 4 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Какую Украину строит Зеленский © пресс-служба президента Украины Давид Арахамия 4 марта рассказал, что в украинском парламенте в ближайшее время зарегистрируют законопроект о национализации ПАО «Мотор Сич».

Однако Шмыгаль эту информацию не подтвердил.

По его словам, вопрос контроля над целостностью и бесперебойной работой предприятия приоритетный для государства и обсуждается на уровне правительства.

«Относительно того, будет ли там какой-то законопроект, еще не слышал. Мы над таким законопроектом не работали. Мы пока что работаем над стабилизацией работы этого предприятия в дальнейшем», — сказал глава украинского Кабмина.

Ранее сообщалось, что китайские инвесторы «Мотор Сич» после экспроприации завода подали иск против Украины в международный арбитраж на сумму 3,6 млрд долларов.