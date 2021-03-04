Премьер-министр Словакии Игорь Матович извинился перед Украиной за шутку о Закарпатье, которую остро восприняли на Украине, и назвал свою реакцию неадекватной. Об этом 4 марта Матович написал в Twitter

Он отметил, что позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой. Премьер Словакии «пообещал» Закарпатье за российскую вакцину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Приношу свои извинения всем украинцам за мою неадекватную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия. Словакия — твой друг», — написал он.

Накануне Матович после провокационного вопроса журналиста о том, что он пообещал России за поставки вакцины «Спутник V», дал неожиданный ответ. «Закарпатскую Украину», — ответил глава словацкого правительства и тут же уточнил, что это шутка.

Глава украинского МИДа, комментируя высказывание Матовича, предложил отдать России несколько регионов Словакии. В четверг утром министр иностранных дел Словакии Иван Корчок поспешил извиниться за Матовича.

Ранее правительство Словакии решило закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Часть министров не поддержали это решение, из-за чего в стране образовался кризис исполнительной власти.