По его словам, сейчас сотрудники центра заняты подготовительными работами, связанными с запуском системы распознавания лиц.
«Дата введения системы в действие связана с тем, что 16 марта 2014 года был создан центр "Миротворец"», — сообщил Зайцев.
Он добавил, что отныне «боевиков, наемников, российских военных преступников и их пособников» станет легче «вылавливать».
«Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дела Арсена Авакова Антон Геращенко. Ранее стало известно, что хостинг сайта был зарегистрирован в США.