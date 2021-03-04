На сайте «Миротворец» с 16 марта станет доступна система распознавания лиц NeuroIDentigraf, которая будет работать в режиме 24/7. Об этом 3 марта на своей странице в Facebook сообщил директор «Миротворца» Роман Зайцев

По его словам, сейчас сотрудники центра заняты подготовительными работами, связанными с запуском системы распознавания лиц.

«Дата введения системы в действие связана с тем, что 16 марта 2014 года был создан центр "Миротворец"», — сообщил Зайцев.

Инициатор блокировки американских сайтов на Украине попал на «Миротворец» © fraza.com

«Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дела Арсена Авакова Антон Геращенко. Ранее стало известно, что хостинг сайта был зарегистрирован в США.