«Сухое голодание» с полным отсутствием пищи и воды, вне сомнения, занимает первое место антирейтинга техник похудения, за ним следует просто голодание, далее — монодиеты, когда долгое время человек питается каким-то одним продуктом, считает Лакуста.
Диетолог призвала также перестать верить в популярные мифы о несочетаемости продуктов, например, огурцов и помидоров, разных видов белка, фруктов с другой едой и так далее. Все это, заверяет медик, не более чем выдумка, не подтвержденная научно, а насаждают ее населению далекие от знаний люди.
«Блогеры, не специалисты в нутрициологии и диетологии, берут на себя очень много, давая рекомендации по питанию. Меня это возмущает. Словно если человек ежедневно ест и умеет держать вилку, он может давать рекомендации о питании. Но диетология — это научная ветвь медицины!» — заявила Татьяна Лакуста.
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Сама она всем желающим сбросить вес рекомендует есть, чтобы похудеть: а именно — потреблять белки, жиры и углеводы в соответствии со своим возрастом, сократив лишь количество сахара, масла и муки.
В идеале, считает врач, нужно просто перейти на цельные продукты типа фруктов, яиц, творога мяса и рыбы, исключив чипсы, кетчупы, сухарики и кофе латте, тогда процесс похудения пойдет сам собой.
И самое главное, подытожила диетолог, нужно слушать свой организм и следовать за голодом: есть только тогда, когда хочется, а не компенсировать пищей страхи или усталость.