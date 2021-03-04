Украинский врач терапевт-диетолог, автор клуба сбалансированного питания The Vilka Татьяна Лакуста призвала не слушать советы по питанию от блогеров и составила топ антидиет, угрожающих жизни и здоровью. Интервью с медиком опубликовал УНИАН 3 марта

«Сухое голодание» с полным отсутствием пищи и воды, вне сомнения, занимает первое место антирейтинга техник похудения, за ним следует просто голодание, далее — монодиеты, когда долгое время человек питается каким-то одним продуктом, считает Лакуста.

Диетолог призвала также перестать верить в популярные мифы о несочетаемости продуктов, например, огурцов и помидоров, разных видов белка, фруктов с другой едой и так далее. Все это, заверяет медик, не более чем выдумка, не подтвержденная научно, а насаждают ее населению далекие от знаний люди.

«Блогеры, не специалисты в нутрициологии и диетологии, берут на себя очень много, давая рекомендации по питанию. Меня это возмущает. Словно если человек ежедневно ест и умеет держать вилку, он может давать рекомендации о питании. Но диетология — это научная ветвь медицины!» — заявила Татьяна Лакуста.

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В идеале, считает врач, нужно просто перейти на цельные продукты типа фруктов, яиц, творога мяса и рыбы, исключив чипсы, кетчупы, сухарики и кофе латте, тогда процесс похудения пойдет сам собой.

И самое главное, подытожила диетолог, нужно слушать свой организм и следовать за голодом: есть только тогда, когда хочется, а не компенсировать пищей страхи или усталость.