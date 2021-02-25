Уроженка Одессы, молодая писательница, известная как Аделина Шелдон найдена мертвой в московской квартире, которую она арендовала на юго-западе российской столицы. По предварительной версии, украинка стала очередной жертвой диет. Об этом 24 февраля написал «Московский комсомолец»

В понедельник, 22 февраля в полицию обратился владелец квартиры в районе Зюзино с информацией о том, что его квартирантка скончалась.

«Мы познакомились с Аделиной несколько лет назад, когда она еще в первый раз сняла у нас квартиру. Она была необыкновенная девушка, очень образованная, воспитанная, скромная. Как будто из 19 века. Это и все соседи отмечали. Мы не раз с ней дискутировали на тему истории 18-19 веков. И, надо отдать должное, ее познания впечатляли», — рассказал мужчина.

По его словам, дальше интеллектуальных бесед с квартиранткой не заходило, поэтому арендодатели знали только то, что девушка родом из Одессы и с родней отношения не особо поддерживала.

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Прожив год, квартирантка уехала, а в январе 2019 года вернулась в Москву. Чуть позже началась пандемия, девушка стала жаловаться на отсутствие работы и просила отложить платежи по квартире.

По словам собственника жилья, последний раз с писательницей он общался 4 февраля, а позже девушка перестала отвечать на звонки, тогда мужчина решил сам проверить в чем дело, вызвал слесаря, чтобы вскрыть двери и нашел квартирантку мертвой.

Следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было. По одной из версий, смерть могла наступить вследствие голода. Девушка долгое время придерживалась строгих диет, о чем рассказывала своим подписчикам в соцсетях. Правоохранители, производившие осмотр жилища, не нашли в квартире практически никакой еды.

Аделина Шелдон — уроженка Украины, являлась студенткой Эдинбургского университета по специальности «Бизнес и экономика», автор книги «Венценосные», посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.