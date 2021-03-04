«Никто из мировых лидеров не делал такие фотографии в контексте вакцинации. Это такое заигрывание с электоратом, игра в маскулинность. Как в Украине пошутили некоторые феминистки, "хорошо еще, что в трусах". Шутки шутками, но мне видится в этом попытка копировать [Владимира] Путина из серии, какой у нас молодой и здоровый президент», — сказал Якубин.
Он подчеркнул, что неизвестно, привился ли Зеленский на самом деле.
«По фотографии это не понятно, а на видео, которое потом разместили, все было размыто. Те, кто доверяет президенту (таких меньше), будут верить, что он привился. Все остальные будут видеть в этом манипуляцию», — подытожил политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.