Фотография президента Украины Владимира Зеленского, который ставил себе прививку от коронавируса с полностью оголенным торсом, вызвала вопросы. Об этом сообщил украинский политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру

Депутат Рады заявил, что Зеленский привился российской вакциной © REUTERS, AP

Он подчеркнул, что неизвестно, привился ли Зеленский на самом деле.

«По фотографии это не понятно, а на видео, которое потом разместили, все было размыто. Те, кто доверяет президенту (таких меньше), будут верить, что он привился. Все остальные будут видеть в этом манипуляцию», — подытожил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.