«Весна для того, чтобы рождать новые проекты! Сегодня Ани Лорак запустила на большой экран шоу "Дива"! Все в кино! Планку задала очень высокую!» — написал он.
Шоу Лорак оказалось вторым по стоимости в истории российского шоу-бизнеса. Самым дорогим признан юбилейный концерт Киркорова, который обошелся ему в 6,5 млн евро (578 млн руб.).
Премьера шоу Лорак состоялась в «Олимпийском», где она пела на «живой люстре», в прозрачной ванной и появлялась из гигантского бокала мартини. Киноверсию этого действа зрители увидят уже в ближайшее время.
«Двухчасовое шоу моей мечты на больших экранах покажут в более чем 20 городах России. Очень трепетно и волнительно, будто снова впервые выхожу на сцену "Олимпийского"», — рассказала Лорак.
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Радикально настроенные жители Украины критикуют певицу Ани Лорак за работу в России и сотрудничество с российскими коллегами, однако шоу-дива продолжает строить карьеру именно в РФ, все реже появляясь на Украине.