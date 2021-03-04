Украинская певица Ани Лорак, активно работающая в РФ, анонсировала новое шоу «Дива», которое покажут в российских кинотеатрах более чем в 20 городах. На премьеру пришел коллега и друг исполнительницы российский поп-король Филипп Киркоров, который сообщил о событии в Instagram 3 марта

«Весна для того, чтобы рождать новые проекты! Сегодня Ани Лорак запустила на большой экран шоу "Дива"! Все в кино! Планку задала очень высокую!» — написал он.

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Премьера шоу Лорак состоялась в «Олимпийском», где она пела на «живой люстре», в прозрачной ванной и появлялась из гигантского бокала мартини. Киноверсию этого действа зрители увидят уже в ближайшее время.

«Двухчасовое шоу моей мечты на больших экранах покажут в более чем 20 городах России. Очень трепетно и волнительно, будто снова впервые выхожу на сцену "Олимпийского"», — рассказала Лорак.

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Радикально настроенные жители Украины критикуют певицу Ани Лорак за работу в России и сотрудничество с российскими коллегами, однако шоу-дива продолжает строить карьеру именно в РФ, все реже появляясь на Украине.