Украинская певица Ани Лорак презентовала поклонникам клип на новый трек, который назвала фильмом о самой себе. Соответствующий пост исполнительница выложила в Instagram 1 марта

«Геометрия любви не терпит треугольников. К сожалению, в жизни часто случаются такие истории — истории, в которых нет победивших. Здесь трое проигравших, потому что истинная любовь раскрывается только между двумя людьми», — написала артистка.

«Плачу, потому что понимаю, что это исповедь… Пусть хранит вас Господь, и вы будете счастлива не на половину…» — написала ей в ответ одна из подписчиц.

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Судя по содержанию песни, Лорак имеет в виду треугольник, который образовался у нее в 2018 году с мужем-бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Мужчину застукали в ночном клубе в компании неизвестной девушки, которой он гладил бедра.

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Артистке приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, эти отношения она опровергает и личную жизнь в целом предпочитает не афишировать.

Налчаджиоглу встречается с новой девушкой, которая периодически выкладывает в соцсети их совместные фото, а вот сам предприниматель делает это неохотно, максимум удостаивая общие снимки сториз в Instagram, пропадающие через сутки после публикации.