«Геометрия любви не терпит треугольников. К сожалению, в жизни часто случаются такие истории — истории, в которых нет победивших. Здесь трое проигравших, потому что истинная любовь раскрывается только между двумя людьми», — написала артистка.
«Плачу, потому что понимаю, что это исповедь… Пусть хранит вас Господь, и вы будете счастлива не на половину…» — написала ей в ответ одна из подписчиц.
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Судя по содержанию песни, Лорак имеет в виду треугольник, который образовался у нее в 2018 году с мужем-бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Мужчину застукали в ночном клубе в компании неизвестной девушки, которой он гладил бедра.
В итоге после 10 лет брака предприниматель и певица развелись, их общая дочь осталась жить с Лорак, и пока разведенные супруги новых семей не создали.
Артистке приписывают роман с российским коллегой Сергеем Лазаревым, эти отношения она опровергает и личную жизнь в целом предпочитает не афишировать.
Налчаджиоглу встречается с новой девушкой, которая периодически выкладывает в соцсети их совместные фото, а вот сам предприниматель делает это неохотно, максимум удостаивая общие снимки сториз в Instagram, пропадающие через сутки после публикации.