На Украине до сих пор много пророссийски настроенных граждан так как они видят, насколько сильно улучшилась экономическая ситуация в России за последние 20 лет. Такое мнение 3 марта высказал украинский политолог Сергей Белашко в эфире телеканала «Первый Казацкий»

Запад сворачивает проект «Украина — анти-Россия» — экономист © Youtube / Алексей Зубец Накануне Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому более 40% жителей Украины положительно относятся к России. Объединения двух стран хотят 7% украинцев.