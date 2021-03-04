«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», — сказал Белашко.
Накануне Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которому более 40% жителей Украины положительно относятся к России. Объединения двух стран хотят 7% украинцев.