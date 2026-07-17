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Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих

Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих - 17.07.2026 Украина.ру

Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих

Британия подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих, сообщила парламентский заместитель министра обороны Луиза Сандхер-Джонс, говорится на сайте британского парламента

2026-07-17T14:27

2026-07-17T14:27

2026-07-17T14:51

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"В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании", - заверила она.Британское Минобороны запустило программу Interflex по подготовке пехоты для ВСУ в 2022 году. Помимо Великобритании, в программе участвует 13 стран-партнеров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, великобритания, британия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, такер карлсон, минобороны, украина, мир без границ