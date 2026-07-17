https://ukraina.ru/20260717/britaniya-podgotovila-desyatki-tysyach-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-1081581400.html
Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих - 17.07.2026 Украина.ру
Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
Британия подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих, сообщила парламентский заместитель министра обороны Луиза Сандхер-Джонс, говорится на сайте британского парламента
2026-07-17T14:27
2026-07-17T14:27
2026-07-17T14:51
новости
великобритания
британия
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
россия
такер карлсон
минобороны
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_943cbfec46487a894b954d275cd6dced.jpg
"В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании", - заверила она.Британское Минобороны запустило программу Interflex по подготовке пехоты для ВСУ в 2022 году. Помимо Великобритании, в программе участвует 13 стран-партнеров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
великобритания
британия
россия
украина
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_f336ed995d6840eddf957424d9664dc9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, британия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, такер карлсон, минобороны, украина, мир без границ
Новости, Великобритания, Британия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Такер Карлсон, Минобороны, Украина, Мир без границ
Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
14:27 17.07.2026 (обновлено: 14:51 17.07.2026)
Британия подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих, сообщила парламентский заместитель министра обороны Луиза Сандхер-Джонс, говорится на сайте британского парламента
"В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании", - заверила она.
Британское Минобороны запустило программу Interflex по подготовке пехоты для ВСУ в 2022 году.
Помимо Великобритании, в программе участвует 13 стран-партнеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.