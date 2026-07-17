Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих - 17.07.2026 Украина.ру
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Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих - 17.07.2026 Украина.ру
Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
Британия подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих, сообщила парламентский заместитель министра обороны Луиза Сандхер-Джонс, говорится на сайте британского парламента
2026-07-17T14:27
2026-07-17T14:51
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"В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании", - заверила она.Британское Минобороны запустило программу Interflex по подготовке пехоты для ВСУ в 2022 году. Помимо Великобритании, в программе участвует 13 стран-партнеров.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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новости, великобритания, британия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, россия, такер карлсон, минобороны, украина, мир без границ
Новости, Великобритания, Британия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия, Такер Карлсон, Минобороны, Украина, Мир без границ

Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих

14:27 17.07.2026 (обновлено: 14:51 17.07.2026)
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : dan-news.info
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Британия подготовила более 68 тысяч украинских военнослужащих, сообщила парламентский заместитель министра обороны Луиза Сандхер-Джонс, говорится на сайте британского парламента
"В рамках программ, возглавляемых Великобританией, более 68 тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку на территории Великобритании", - заверила она.
Британское Минобороны запустило программу Interflex по подготовке пехоты для ВСУ в 2022 году.
Помимо Великобритании, в программе участвует 13 стран-партнеров.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что страны НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле предупреждали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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