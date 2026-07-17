https://ukraina.ru/20260717/krym-eda-voda-benzin-i-elektrichestvo-chto-proiskhodit-1081578732.html

Крым: еда, вода, бензин и электричество. Что происходит?

Крым: еда, вода, бензин и электричество. Что происходит? - 17.07.2026 Украина.ру

Крым: еда, вода, бензин и электричество. Что происходит?

Что происходит в Крыму? Есть ли еда, вода, свет, газ и бензин?

2026-07-17T13:44

2026-07-17T13:44

2026-07-17T13:44

эксклюзив

крым

ялта

джанкой

сергей аксенов

владимир путин

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Судя по заявлениям украинской пропаганды, "Крым обезвожен, в Крыму голод, нет наличных, жители бегут с полуострова".Но это не более чем элемент информационной войны.Причём производятся эти фейки настолько топорно, что даже непонятно: кто в это может поверить?Фейки создаёт уже искусственный интеллект. Снимают "искусственные интервью": якобы крымские чиновники предрекают в Крыму голод:"Крымчане, запасайтесь продуктами! Уезжайте из Крыма!"Поверить в это может только человек, лишенный в принципе интернета, интеллекта и катастрофически подверженный воздействию тупой укропропаганды.Да, трудности есть, их никто не скрывает. Но с ними Крым вполне успешно справляется, и никто никуда не бежит, а многие даже, наоборот, прибывают.ЕдаС едой проблем нет никаких, более того - дешевле обычного продаются овощи и фрукты, молоко, птица, рыба, зелень - всё, что может испортиться.Немного, но дешевле. Черешня стоит 150-200 рублей, помидоры - 120-180, огурцы - 50-90, хорошая полноценная домашняя курица целиком продаётся за 700 -1000 рублей.В магазинах есть абсолютно всё. Прекратился какой-то безумный ажиотаж с сахаром, когда его вдруг начали скупать килограмм по 10 за раз.Сахар от разных производителей, гречка, мука 5 видов, макароны 10 видов, рыба, мясо, разнообразные консервы, конфеты и печенье - весь обычный набор товаров лежит на прилавках всех магазинов, где лениво бродят покупатели, выискивая "голубые ценники". Это так называемые "социальные продукты", которые продаются значительно дешевле.Таким образом, социальный "набор на постный борщ" - свёкла, морковь, томат, картошка и капуста - можно купить за какие-то копейки. Килограмм свёклы - 20 рублей, капусты - 15 рублей. И этим пользуются все, не только пенсионеры и пенсионерки.Зато теперь стали более популярными отделы готовой еды: салаты, готовые вареники, сырники, пиццы, плов, отбивные, куры-гриль.Во-первых, в жару не хочется готовить, во-вторых, свет отключают, и, если в квартире нет электроплиты, приготовить что-то сложнее.На улицы выдвинулись "мясные лотки", очень популярные в летний сезон. Домашняя колбаса, мясо, уже замаринованное на шашлык, сало, подготовленное к употреблению.А как же холодильники? Все на генераторах. При отключении света - а это пока что происходит, к сожалению, довольно часто - все улицы начинают гудеть. Магазины, кафе, отели включают генераторы.Никто не жалуется. Всем всё понятно.И даже наоборот, удивительно, как быстро все приспособились. Работает всё. Нет ни одного закрытого места.Свет, генераторы и водаБольше всего от перебоев с электричеством пострадала северная часть Крыма: Джанкой, Армянск, Красноперекопск.Власти Крыма в первую очередь централизованно обеспечивают эти районы электрогенераторами.Свет отключают везде, по скользящему графику. Это не из-за аварий (хотя изначально из-за них), сейчас уже происходят веерные отключения на время починки сетей. Проблема есть, но она постепенно решается.Везде в Крыму созданы пункты бесплатной зарядки мобильных устройств. В магазинах, кафе, прямо на улице. Список постоянно публикуется в интернете.График подвоза воды есть в тех районах, где возникла проблема с водой.Это, например, Евпатория. Вода не доходит до верхних этажей зданий. Открывают краны во дворах, по районам ездят водовозные машины.Но больших проблем с водой нет, на ЮБК вода есть везде.На улицах стоит множество автоматов по продаже воды, обогащённой минералами и очищенной кислородом. Стоимость 1 литра - 5 рублей. Эта вода очень популярна среди крымчан, берут большими баллонами.Бесплатный газЕще хорошая новость: баллонный газ сейчас будет выдаваться населению бесплатно.Об этом сообщил глава РК Сергей Аксёнов:"Знаю, что в настоящее время большое количество крымчан нуждается в баллонном газе. Принял решение, что в период действия режима чрезвычайной ситуации баллонный газ будет выдаваться населению бесплатно.На этой неделе мы распределим по республике порядка 4 тысяч баллонов. В первую очередь газом будут обеспечены социально незащищенные категории граждан.Одномоментно ситуацию не закроем, однако планируем, что в кратчайшие сроки потребность жителей Республики Крым в баллонном газе будет полностью удовлетворена."БензинС бензином пока что проблемы. Бензин продаётся, но ограниченно. В основном - по 20 литров на машину, по талонам, кодам, по предварительной записи.На некоторых заправках "льют полный бак", но цены, конечно, "кусаются".В Керчи на заправке бензин А95 продавали, например, по 267 рублей.Безумные цены установились на некоторых заправках в Ялте. Там стоимость бензина доходит до 350, даже до 400 рублей за литр. Но это уже скорее для "мажоров".Многие выкладывают чеки в интернет. Честно говоря, такое впечатление, что народ хочет похвастаться. Вот как я крут! Эти чеки будут сохраняться для истории, их будут показывать внукам.В основном же все пересели на общественный транспорт. Автобусы и троллейбусы ездят исправно, иногда с увеличением промежутка. Государственные службы обеспечены бензином.Такси подорожало в основном раза в два по сравнению с прошлым годом.На трассах можно увидеть "бензиновые бутики": микроавтобусы, заполненные канистрами. Это "перекупы", которые ездят на материк и везут бензин в Крым. Разрешено ввозить по 200 литров на машину.Ажиотажный спрос они сбивают, как бы кто к ним ни относился.Проблему с бензином в Крыму пообещал полностью решить президент России Владимир Путин:"Уже сейчас идет работа по созданию такой системы топливного снабжения, до которой противнику будет очень трудно добраться."А пока что правительство Крыма согласовало с главой государства меры поддержки топливного сектора. Аксенов обещает, что с понедельника топливный кризис будет разрешён.Отели и туристыА что же туристы?Время ожидания на Крымском мосту сейчас - около 2 часов. Очередь составляет примерно 800 машин.Туристы прибывают, и чем дальше, тем больше. В июне многие отказались от поездки, сняли бронь на отели.Отельеры Крыма устроили "сезон скидок", и в некоторых отелях цена сейчас снижена на 50 процентов.Отдыхать на Южный берег, увидев такие цены, поехали сами крымчане. Когда ещё будет такая возможность!Но "сезон скидок" скоро закончится, надо успевать. Туристов в Крыму все больше.Это можно увидеть, посмотрев крымские каналы с камерами на набережных.Ялта, Алушта, Судак - вечером по набережным дефилируют толпы народа. Всё как положено: шорты, короткие юбки, девушки с длинными волосами, везде играют уличные музыканты, цветёт магнолия и зазывают народ прибрежные ресторанчики.Дельфины и хамсаКак пишут крымские каналы: "сами обалдели от количества отдыхающих".Все восхищаются и выкладывают видео: возле берега появилось множество прыгающих дельфинов.К берегам подплывают афалины - самые крупные и любопытные черноморские дельфины.Но то, что дельфины приближаются к береговой линии, не значит, что они хотят порадовать отдыхающих своими прыжками.Летом хамса и ставрида подходят ближе к суше. Кормовая база афалин перемещается, и вместе с ней перемещаются дельфины. И прыгают они за добычей, а не для туристов.Все, кто приехал в Крым в этом году, очень довольны. Погода прекрасная, в отелях скидки. Афалины на месте.Надо успевать, пока лето в разгаре! Пока дельфины выпрыгивают из воды, а вода в море уже 23-25 градусов.О том, что сейчас происходит с украинской экономикой - в материале Экономика Украины и война: перестановка в Кабмине и эмиссия гривны.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, крым, ялта, джанкой, сергей аксенов, владимир путин