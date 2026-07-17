https://ukraina.ru/20260717/evropa-rasshiryaet-pomosch-kievu-pora-nanosit-uscherb-dalnemu-tylu-ukrainy-1081574280.html

Европа расширяет помощь Киеву: пора наносить ущерб дальнему тылу Украины

Европа расширяет помощь Киеву: пора наносить ущерб дальнему тылу Украины - 17.07.2026 Украина.ру

Европа расширяет помощь Киеву: пора наносить ущерб дальнему тылу Украины

После недавних встреч лидеров Запада с участием Владимира Зеленского более детально обозначились контуры военно-технического сотрудничества Киева и Европы

2026-07-17T12:36

2026-07-17T12:36

2026-07-17T12:36

эксклюзив

украина

европа

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1c/1045758989_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_c80bd59566176b744f1985c87d66265e.jpg

В первую очередь речь идет о наиболее срочных запросах киевского режима, которые отражают критическое состояние обороноспособности Украины, а это ПВО и дальнобойные дроны, но не только. По содержанию запросов видны также риски и для России.Содержание первых договорённостей в рамках такого сотрудничества особенно интересно в контексте поручения президента РФ Владимира Путина во время совещания в начале июля с командованием объединённой группировки войск в зоне СВО - тщательно проанализировать, кто из союзников Киева является подстрекателем продолжения боевых действий.На днях последовал целый букет решений, которые должны активизировать военную помощь Запада киевскому режиму. При этом Киев пытается в пожарном порядке улучшить "щит и меч" одновременно: создать более-менее работающую систему ПВО-ПРО, чтобы обеспечить защиту наиболее важных тыловых объектов раньше, чем системные российские ракетно-дроновые удары их уничтожат.Одновременно с этим Киев стремится закрепить новую тактику в войне - усиление, прежде всего, дроновых ударов по российским НПЗ и нефтетранспортной инфраструктуре — насосным станциям, резервуарным паркам, экспортным терминалам, танкерам, чтобы количественное накопление их повреждений опережало скорость ремонта.В Киеве и в европейской группе поддержки уже поняли, что в условиях продолжения агрессии США против Ирана никаких поставок на Украину противоракет к системам "Пэтриот" в обозримом будущем не будет.Поэтому, решая проблему ПВО-ПРО, Киев пытается работать одновременно по нескольким направлениям, рассчитывая на помощь Европы в доведении своих разработок, а также на поставки готовых европейских средств ПВО-ПРО и дальнобойных средств поражения.Озвучены планы уговорить Запад в спешном порядке доработать дешёвую украинскую систему "Фрея" на основе ракет "ФП-7" для перехвата баллистических ракет. Инициатором выступает украинская "Файр пойнт", а партнёры Киева из Германии, Франции и Норвегии отвечают за необходимую электронику и доработку двигателей.Фактически участие Запада и в этом, на первый взгляд, украинском проекте является ключевым. По признаниям главного конструктора компании "Файр пойнт" Дениса Штиллермана, после подписания ряда международных соглашений, среди которых — украинско-немецкое, Украина уже начала получать необходимую документацию из ЕС.При этом по итогам состоявшегося в Париже заседания "коалиции желающих" Франция предварительно одобрила разрешение Киеву на выпуск франко-итальянских ракет-перехватчиков "АСТЕР" для системы ПВО "САMП/T", которые предназначены для уничтожения боевых самолетов, БПЛА, вертолётов и разного рода ракет, а также франко-британских авиационных крылатых ракет для ударов по дальнему тылу "Шторм шадоу", в частности для уничтожения стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО.Чтобы как можно быстрее прикрыть с неба самые критичные районы, уже в этом году Украина получит два готовых комплекса ПВО "САMП/T", а осенью в партнёрстве с Италией планируется начать поставки в украинские формирования ракет "АСТЕР".Также Киев получит разрешение на производство французских высокоточных бомб.Дронам в тактике Киева отводится особая роль, поскольку более мощного и технологичного ракетного вооружения у Киева нет, а развитие беспилотной техники и программ ИИ позволило на данный момент создать относительно недорогие и опасные средства поражения.Причём именно маломощность дронов подсказала и оптимальные цели для них из списка тыловых объектов России, которые враг наметил для уничтожения, – НПЗ и нефтегазовую инфраструктуру, наполненные легковоспламеняющимися веществами. Чтобы устроить взрыв или пожар на таких объектах, не требуется много попаданий и мощная боевая часть.На днях Украина и Европейский союз согласовали "дроновую сделку", как они её назвали, о чём сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время празднования в Киеве очередной годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины.Несмотря на комплимент киевскому режиму, что Украина "прошла путь от покупателя к поставщику сети безопасности для Европы", вклад Киева касается в основном передачи опыта использования дронов в бою.Примечательно, что президент Еврокомиссии точно описала специализацию каждой стороны: за Украиной она отметила "уникальность боевого опыта в области беспилотников и противодроновых систем", а за Европой оставила собственно инженерные решения и производство – "в Европе уже есть огромный технологический и промышленный потенциал, который можно развернуть".В дополнение к Европе Киев постепенно открывает южно-азиатское направление как источник закупок на европейские деньги комплектующих для авиабеспилотников. Официальных соглашений пока нет, но контакты и прощупывание почвы насчёт возможностей взаимодействия растут.Уже сейчас тайваньские производители занимают заметное место в поставках электроаккумуляторов для украинских БПЛА, хотя пока в большинстве беспилотников используются комплектующие с материкового Китая из-за более низкой стоимости.Можно предположить, что и в Киеве, и на Тайване пытаются активно избавиться от зависимости от поставок с материкового Китая. В Киеве не уверены в предсказуемости таких поставок, а тайваньские производители стремятся занять довольно ёмкий рынок украинских и европейских военных заказов.Помимо средних и дальних БПЛА, киевский режим и европейский Запад работают над оперативно-тактическими ракетами (ОТР) для ВСУ. На днях в европейских СМИ прошло сообщение о начале разработки Британией баллистической ракеты дальностью до 500 км и с боеголовкой весом порядка 200 кг, которую в будущем планируется передать Украине.Ожидается, что это снизит зависимость ВСУ от американских вооружений, в частности от ОТР "Хаймарс", поставки которых становятся менее предсказуемыми. Первые испытания новой ракеты запланированы в течение ближайших 12 месяцев, а поставки на Украину ожидаются к концу 2027 года. Предполагается выпускать до десяти таких ракет вместе с пусковыми установками в месяц.После длительной паузы появилась информация о поставках на Украину артиллерийских снарядов. На днях стало известно, что немецкая компания "Рейнметалл" поставила Украине первую партию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм со своего нового завода в г. Унтерлюс и пороховые заряды к ним. Пока это несколько десятков тысяч, но до конца 2026 г. планируется расширение поставок.По данным компании, к 2030 году планируется производить около 1,5 миллиона 155-мм артиллерийских снарядов ежегодно.Иное направление военной помощи Запада – активизация сотрудничества в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР). На днях Киев и ЕС подписали два соглашения в этой области. Одно из них предусматривает поддержку украинского ОПК, на что выделяется порядка 300 млн евро, из которых 260 млн евро предназначены для увеличения производственных возможностей, а 35,3 млн евро – на совместные с ЕС НИОКР по разработке нового оружия.Другое соглашение регулирует присоединение Украины к Европейскому оборонному фонду, который является основной программой ЕС по поддержке НИОКР в области военной техники и вооружения. Данное соглашение даёт возможность украинским государственным и частным военным предприятиям участвовать в совместных разработках с их европейскими партнерами и привлекать грантовое финансирование.Несмотря на скромные цифры по отдельным направлениям сотрудничества Киева со своими партнёрами, в целом выходит приличная сумма военной помощи, которая даёт Киеву возможности не только укрепить "щит", но и удлинить "меч". К тому же необходимо учитывать комплексный характер такой помощи, когда финансируются и готовые поставки из ЕС опасных вооружений, и совместные с Киевом НИОКР, и собственные разработки Киева.В итоге перед Россией всё настойчивее встаёт задача не только по разрушению непосредственного тыла украинских формирований на Украине, но и по нанесению ущерба дальнему, европейскому тылу киевского режима.О целях Соединенных Штатов — в материале "Сенатор Джон Крейн: Российско-украинский конфликт выгоден США, но ведь все ищут свою выгоду".

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

эксклюзив, украина, европа, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, всу, сво