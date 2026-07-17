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Такер Карлсон предупредил о риске народной революции в США

Такер Карлсон предупредил о риске народной революции в США - 17.07.2026 Украина.ру

Такер Карлсон предупредил о риске народной революции в США

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил о высокой вероятности социального взрыва в Соединённых Штатах. Об этом 17 июля он сказал в интервью Bloomberg

2026-07-17T13:25

2026-07-17T13:25

2026-07-17T14:51

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"Мы имеем дело с лидерами, которые презирают нас, используют нас, лгут нам, которым в действительности нет дела до нас", — заявил Карлсон. Он отметил снижение продолжительности жизни, исчезновение среднего класса и равнодушие властей к этим проблемам.По мнению журналиста, текущий упадок ускоряет коллапс, за которым неизбежно последует перезапуск системы. "Люди могут прибегнуть к силе, если осознают бессмысленность своих голосов и отсутствие мирных способов быть услышанными", — предупредил он. Ранее Карлсон объявил об отказе поддерживать Республиканскую партию и намерении помочь создать третью политическую силу.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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