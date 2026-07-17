https://ukraina.ru/20260717/kosachev-otvetil-na-obvineniya-trampa-v-adres-rossii-1081582723.html

Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России

Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России - 17.07.2026 Украина.ру

Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России

Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств, заверил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости

2026-07-17T14:59

2026-07-17T14:59

2026-07-17T15:14

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"Ничего нового, кроме, пожалуй, переноса основного акцента с России на Китай. А доказательная база отсутствует по той простой причине, что ее не существует. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств", - сказал Косачев.Он также отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы - уже традиционная часть американского политического ландшафта. Грешат этим все администрации последних нескольких избирательных циклов, добавил Косачев.Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела РФ.Подробнее - в материале Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США на сайте Украина.ру.

китай

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сша

мир без границ

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новости, китай, россия, сша, косачев, дональд трамп, дмитрий песков, совет федерации, украина.ру, мир без границ