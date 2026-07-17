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Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России
Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России - 17.07.2026 Украина.ру
Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России
Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств, заверил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости
2026-07-17T14:59
2026-07-17T14:59
2026-07-17T15:14
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"Ничего нового, кроме, пожалуй, переноса основного акцента с России на Китай. А доказательная база отсутствует по той простой причине, что ее не существует. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств", - сказал Косачев.Он также отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы - уже традиционная часть американского политического ландшафта. Грешат этим все администрации последних нескольких избирательных циклов, добавил Косачев.Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела РФ.Подробнее - в материале Трамп назвал Россию и Китай угрозами для избирательной системы США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, сша, косачев, дональд трамп, дмитрий песков, совет федерации, украина.ру, мир без границ
Новости, Китай, Россия, США, Косачев, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Совет Федерации, Украина.ру, Мир без границ
Косачев ответил на обвинения Трампа в адрес России
14:59 17.07.2026 (обновлено: 15:14 17.07.2026)
Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств, заверил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости
"Ничего нового, кроме, пожалуй, переноса основного акцента с России на Китай. А доказательная база отсутствует по той простой причине, что ее не существует. Россия не вмешивалась и не вмешивается в американскую внутриполитическую жизнь, равно как и во внутренние дела других государств", - сказал Косачев.
Он также отметил, что обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы - уже традиционная часть американского политического ландшафта. Грешат этим все администрации последних нескольких избирательных циклов, добавил Косачев.
"Но чем больше "традиций", тем меньше содержательности, авторы соответствующих теорий заговора уже даже не утруждают себя поиском доказательств", - возмутился вице-спикер СФ.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США.
В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела и рассчитывает, что никто не будет вмешиваться во внутренние дела РФ.