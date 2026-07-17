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ЕС впервые применил санкции "за удары по Киеву" против российских компаний

ЕС впервые применил санкции "за удары по Киеву" против российских компаний - 17.07.2026 Украина.ру

ЕС впервые применил санкции "за удары по Киеву" против российских компаний

Евросоюз ввёл новый вид ограничений — санкции "за удары по Киеву", включив в чёрный список пять организаций и одно физическое лицо. Об этом 17 июля говорится в заявлении Совета ЕС

2026-07-17T15:04

2026-07-17T15:04

2026-07-17T15:14

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Под ограничения попали председатель совета директоров группы компаний "АБС Электро" Ирина Харисова и несколько входящих в неё предприятий. Поводом стали удары по украинской столице 1 и 5 июля. Напомним, Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по объектам ВПК в Киеве, подчёркивая, что они наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Об этом – в материале ВС РФ снова ударили по портам Украины. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, киев, евросоюз, ес, впк, мир без границ