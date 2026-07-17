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Украинский подполковник обеспечил любовницу "боевыми" выплатами

Украинский подполковник обеспечил любовницу "боевыми" выплатами - 17.07.2026 Украина.ру

Украинский подполковник обеспечил любовницу "боевыми" выплатами

Замкомандира одной из воинских частей в Запорожье и его сожительница незаконно облегчили украинский оборонный бюджет. Об этом 17 июля сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-07-17T13:20

2026-07-17T13:20

2026-07-17T13:21

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"По данным следствия, подполковник помог женщине, большую часть времени находившейся дома в Прилуках, незаконно получать денежное довольствие и выплаты за якобы выполнение боевых задач. Всего за три года такой "службы" женщина получила почти 1,3 млн гривен", - сказано в официальном сообщении.Следствие установило, что пара проживала одной семьей с 2021 года. Она была гражданкой России с ВНЖ на Украине. Её благодетель в 2023 году занял должность замкомбата воинской части в Запорожье и помог сожительнице устроиться на службу в свое подразделение. Женщина подписала контракт и вступила в должность командира отделения взвода связи. Однако когда подразделение отправилось выполнять боевые задания на Запорожском направлении, она осталось дома в Прилуках и периодически приезжала в Запорожскую область. "Несмотря на это, ей регулярно начисляли денежное довольствие и дополнительные выплаты за якобы выполнение боевых задач, - рассказали в ГБР. - В это время женщина занималась домашним хозяйством и блоггерством, а некоторые служебные вопросы решала дистанционно. Она также активно вела социальные сети, где публиковала фотографии в военной форме".Подполковник скрывал отсутствие сожительницы в подразделении, способствовал оформлению документов с недостоверными сведениями и обеспечивал дальнейшее начисление выплат."Гражданство Украины женщина получила только в 2026 году, после чего уволилась с военной службы. В то же время у нее остался паспорт гражданки российской федерации, действующий до 2030 года", - отметили в ГБР.Подполковнику инкриминируют пособничество в уклонении от несения обязанностей военной службы, злоупотреблении служебным положением, а также составление и выдачу заведомо ложных официальных документов. Его сожительницу подозревают в уклонении от несения обязанностей военной службы и пособничестве в злоупотреблении служебным положением. Санкции статей УК Украины предусматривают до 10 лет лишения свободы.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запорожье, гбр, украина.ру, россия, коррупция, всу, расследование, криминал