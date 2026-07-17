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Вертолёты морской авиации России очень эффективны в противодействии БЭК ВСУ - эксперт

Вертолёты морской авиации России очень эффективны в противодействии БЭК ВСУ - эксперт - 17.07.2026 Украина.ру

Вертолёты морской авиации России очень эффективны в противодействии БЭК ВСУ - эксперт

Морская авиация России играет важную роль в СВО и обороноспособности государства в целом. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков в статье для газеты "Известия"

2026-07-17T15:17

2026-07-17T15:17

2026-07-17T15:27

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Эксперт высказался о роли морской авиации ВМФ России в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Морская авиация ВМФ России 17 июля отмечает 110-летие со дня основания. В первые дни проведения военной операции её экипажи принимают активное участие в боевых действиях", — констатировал Болтенков.Он отметил, что самолёты Су-30СМ 43-го отдельного морского штурмового авиационного полка Черноморского флота наносят бомбовые и ракетные удары по противнику, поддерживая наступление войск южной группировки. Пилотам пришлось адаптировать тактику и осваивать новые методы боевого применения авиации.Первое упоминание о работе самолёта морской авиации по безэкипажным катерам (БЭК) ВСУ в Чёрном море датировано 22 августа 2023 года. В северо-западной части Чёрного моря находятся несколько газодобывающих вышек, и расположенное на них различное радиоэлектронное оборудование представляет военный интерес.Вносят свой вклад в СВО также экипажи вертолётов Ка-52 и Ка-29. В ходе боевых действий использование подобных вертолётов против безэкипажных катеров врага стало одним из лучших способов их уничтожения, считает Болтенков."Надо отдать должное мужеству и умению лётчиков-штурмовиков и вертолётчиков, которые с первого взгляда обнаруживают столь сложные цели, как БЭКи или БПЛА врага, и поражают их всеми видами оружия: пушечным или пулемётным огнём, ракетами разных типов, бомбами. Не стоит забывать и про экипажи и стрелков вертолётов Ка-27 или Ми-8, которые также активно участвуют в боях", — отметил эксперт.ВСУ, в свою очередь, оснастили свои катера зенитными ракетами. Бороться с ними стало опаснее. Основная напряжённость в борьбе с вражескими БЭКами переносится на беспилотники типа "Ланцет" и прочие.По данным эксперта, на счету экипажей самолётов и вертолётов России — более ста уничтоженных вражеских БЭКов. Штурмовики типа Су-30СМ и Су-30СМ2 заняли достойное место в строю морской авиации."Сам же самолёт Су-30СМ2 является дальнейшим развитием Су-30СМ, обладающим новыми авиадвигателями и модернизированными радиоэлектронными средствами (в частности, дальность обнаружения наземных и воздушных целей увеличена практически в два раза), — сказано в публикации. — По некоторым сообщениям, именно Су-30СМ2 морской авиации первым в ходе СВО уничтожил вражеский комплекс ПВО "Патриот"".Эксперт напомнил также и о роли беспилотников."Да, на поле боя в зоне СВО разведывательные БПЛА дальнего радиуса полёта практически не использовались, но это не значит, что их развитие прекратилось. Для контроля территорий морских зон на Дальнем Востоке России, на просторах Северного морского пути такие аппараты крайне необходимы. Нужны также и новые противолодочные самолёты для защиты бастионов от развёртывания атомных подводных лодок с баллистическими ракетами на борту", — подчеркнул Болтенков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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