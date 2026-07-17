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Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО

Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО - 17.07.2026 Украина.ру

Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО

Владимир Зеленский заявил о назначении бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

2026-07-17T14:31

2026-07-17T14:31

2026-07-17T14:31

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Таким образом, нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров может покинуть этот пост. Ранее Клименко рассматривался как кандидат на пост министра обороны, однако в итоге получил кресло в Совбезе.О кадровой чехарде на Украине – Кабмин Украины уволил руководителя Аппарата премьера и утвердил новых министровБольше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, донбасс, россия, татьяна клименко, владимир зеленский, рустем умеров, снбо, мвд, совбез