Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО
© telegram ukr_2025_ruНардеп партии Зеленского Мария Мезенцева сообщила, что Клименко отказался от должности министра обороны
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Владимир Зеленский заявил о назначении бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Таким образом, нынешний секретарь СНБО Рустем Умеров может покинуть этот пост.
Ранее Клименко рассматривался как кандидат на пост министра обороны, однако в итоге получил кресло в Совбезе.
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