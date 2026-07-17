Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК - 17.07.2026 Украина.ру
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Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК
Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК - 17.07.2026 Украина.ру
Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК
Российский ВПК будет сочетать производство дешевых дронов для пехоты и высокотехнологичных систем для уничтожения ключевых объектов. У России есть опыт и традиции делать высокотехнологичные системы просто и массово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-07-17T13:44
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Отвечая на вопрос о перестройке оборонной промышленности в условиях, когда дешевые дроны сделали войну дорогой, Мягков заявил, что российские оружейники имеют уникальный опыт и традиции.Он отметил, что российский подход предполагает сочетание разных классов вооружений. "Поэтому сейчас надо заниматься и дешевыми дронами в качестве рабочей лошадки для поддержки пехоты, и более сложными системами, основанными на технологических ноу-хау, чтобы с их помощью уничтожать ключевые элементы обороны противника", — подчеркнул эксперт.По словам аналитика, дорогие дроны тоже будут дешеветь за счет массовости производства, как регулярно дешевели танки Т-34 за четыре года Великой Отечественной войны."Тигры" и "Пантеры" не дешевели. Украинско-европейские дроны тоже не будут дешеветь, потому что у нас разные технологии и специфика производства", — отметил Мягков.Он подчеркнул, что У России накоплены опыт и традиции создавать высокотехнологичные системы "просто и массово". "В этом состоит достоинство русских оружейников", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, михаил мягков, украина.ру, впк, главные новости, главное, дроны, бпла, ии (искусственный интеллект), технологии, вов, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, сво
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Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК

13:44 17.07.2026 (обновлено: 13:45 17.07.2026)
 
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Российский ВПК будет сочетать производство дешевых дронов для пехоты и высокотехнологичных систем для уничтожения ключевых объектов. У России есть опыт и традиции делать высокотехнологичные системы просто и массово. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос о перестройке оборонной промышленности в условиях, когда дешевые дроны сделали войну дорогой, Мягков заявил, что российские оружейники имеют уникальный опыт и традиции.
Он отметил, что российский подход предполагает сочетание разных классов вооружений.
"Поэтому сейчас надо заниматься и дешевыми дронами в качестве рабочей лошадки для поддержки пехоты, и более сложными системами, основанными на технологических ноу-хау, чтобы с их помощью уничтожать ключевые элементы обороны противника", — подчеркнул эксперт.
По словам аналитика, дорогие дроны тоже будут дешеветь за счет массовости производства, как регулярно дешевели танки Т-34 за четыре года Великой Отечественной войны.
"Тигры" и "Пантеры" не дешевели. Украинско-европейские дроны тоже не будут дешеветь, потому что у нас разные технологии и специфика производства", — отметил Мягков.
Он подчеркнул, что У России накоплены опыт и традиции создавать высокотехнологичные системы "просто и массово". "В этом состоит достоинство русских оружейников", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
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