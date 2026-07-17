https://ukraina.ru/20260717/ekspert-udary-po-azs-i-logistike-vsu--put-k-udusheniyu-voennoy-promyshlennosti-ukrainy-1081581623.html

Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"

Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины" - 17.07.2026 Украина.ру

Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"

Уничтожение тепловозов и АЗС срывает украинскую логистику и переброску комплектующих для дронов на фронт. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2026-07-17T14:28

2026-07-17T14:28

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Отвечая на вопрос о целях ударов по АЗС, Мягков заявил, что это системная работа по уничтожению логистики противника. Он отметил, что Кременчугский НПЗ уже давно выведен из строя. "Единственный источник бензина для Украины — это поставки из-за рубежа. Прежде всего — Румыния", — пояснил он.Удары по мостам через лиманы в Одесской области наносятся для того, чтобы прервать это снабжение. "Полагаю, мы их усилим, потому что бензовозы идут оттуда", — отметил Мягков.Эксперт подчеркнул, что задача российского командования — выбить все АЗС Украины на Левобережье. "Куда поедет украинский военный транспорт заправляться, когда их не станет? В города. А потом уже можно будет и по заправкам в городах бить", — добавил он.Уничтожение тепловозов и АЗС срывает украинскую логистику и переброску комплектующих для дронов ВСУ. "Складам и заводам, где собираются БПЛА в Киеве, мы тоже бьем. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.

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