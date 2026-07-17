Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины" - 17.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260717/ekspert-udary-po-azs-i-logistike-vsu--put-k-udusheniyu-voennoy-promyshlennosti-ukrainy-1081581623.html
Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"
Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины" - 17.07.2026 Украина.ру
Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"
Уничтожение тепловозов и АЗС срывает украинскую логистику и переброску комплектующих для дронов на фронт. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-07-17T14:28
2026-07-17T14:34
новости
украина
россия
михаил мягков
одесская область
сво
новости сво россия
прогнозы сво
новости сво сейчас
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080961910_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_b35f7072c38805fda50bc92447e85782.jpg
Отвечая на вопрос о целях ударов по АЗС, Мягков заявил, что это системная работа по уничтожению логистики противника. Он отметил, что Кременчугский НПЗ уже давно выведен из строя. "Единственный источник бензина для Украины — это поставки из-за рубежа. Прежде всего — Румыния", — пояснил он.Удары по мостам через лиманы в Одесской области наносятся для того, чтобы прервать это снабжение. "Полагаю, мы их усилим, потому что бензовозы идут оттуда", — отметил Мягков.Эксперт подчеркнул, что задача российского командования — выбить все АЗС Украины на Левобережье. "Куда поедет украинский военный транспорт заправляться, когда их не станет? В города. А потом уже можно будет и по заправкам в городах бить", — добавил он.Уничтожение тепловозов и АЗС срывает украинскую логистику и переброску комплектующих для дронов ВСУ. "Складам и заводам, где собираются БПЛА в Киеве, мы тоже бьем. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
украина
россия
одесская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/02/1080961910_500:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aeb01df3115d21228df101486f7d7127.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, михаил мягков, одесская область, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, бпла, нпз, промышленность, главные новости, главное, спецоперация, военный эксперт, новости украина ру, новости украины
Новости, Украина, Россия, Михаил Мягков, Одесская область, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, БПЛА, НПЗ, промышленность, Главные новости, главное, Спецоперация, военный эксперт, новости Украина ру, Новости Украины

Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"

14:28 17.07.2026 (обновлено: 14:34 17.07.2026)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Уничтожение тепловозов и АЗС срывает украинскую логистику и переброску комплектующих для дронов на фронт. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос о целях ударов по АЗС, Мягков заявил, что это системная работа по уничтожению логистики противника. Он отметил, что Кременчугский НПЗ уже давно выведен из строя. "Единственный источник бензина для Украины — это поставки из-за рубежа. Прежде всего — Румыния", — пояснил он.
Удары по мостам через лиманы в Одесской области наносятся для того, чтобы прервать это снабжение. "Полагаю, мы их усилим, потому что бензовозы идут оттуда", — отметил Мягков.
Эксперт подчеркнул, что задача российского командования — выбить все АЗС Украины на Левобережье. "Куда поедет украинский военный транспорт заправляться, когда их не станет? В города. А потом уже можно будет и по заправкам в городах бить", — добавил он.
Уничтожение тепловозов и АЗС срывает украинскую логистику и переброску комплектующих для дронов ВСУ. "Складам и заводам, где собираются БПЛА в Киеве, мы тоже бьем. Это верный, хотя и не столь быстрый путь к удушению военной промышленности Украины", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ расширяют фронт, решая проблему прикрытия регионов от ударов ВСУ" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияМихаил МягковОдесская областьСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОБПЛАНПЗпромышленностьГлавные новостиглавноеСпецоперациявоенный экспертновости Украина руНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:31Зеленский назначил экс-главу МВД Клименко секретарём СНБО
14:31В Польше резко возросло число нападений на украинцев из-за ксенофобии — Rzeczpospolita
14:28Эксперт: "Удары по АЗС и логистике ВСУ — путь к удушению военной промышленности Украины"
14:27Британия подготовила десятки тысяч украинских военнослужащих
14:20"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО
14:02Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся
14:00Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июля
13:45Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ
13:44Дешевые дроны для пехоты и технологичные ноу-хау: Мягков о стратегии развития ВПК
13:44Крым: еда, вода, бензин и электричество. Что происходит?
13:31В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации
13:25Такер Карлсон предупредил о риске народной революции в США
13:20Украинский подполковник обеспечил любовницу "боевыми" выплатами
12:57"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР
12:4617 июля 2026 года, утренний эфир
12:36Европа расширяет помощь Киеву: пора наносить ущерб дальнему тылу Украины
12:36Трампу готовят "адские" санкции, Зеленскому — отставку: двойной удар из Вашингтона
12:30Киевский режим озабочен эксгумацией, Белоруссия нарастила ВВП. Новости к этому часу
12:29В США выступили со срочным призывом: Европа должна сама платить за свою оборону
12:25Европа отодвинула Украину на 2035 год — Зеленский остался ни с чем
Лента новостейМолния