https://ukraina.ru/20260717/17-iyulya-2026-goda-utrenniy-efir-1081575440.html

17 июля 2026 года, утренний эфир

17 июля 2026 года, утренний эфир - 17.07.2026 Украина.ру

17 июля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.07.2026

2026-07-17T12:46

2026-07-17T12:46

2026-07-17T12:46

новороссия

мариуполь

херсонская область

михаил павлив

лариса латынина

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Транспорт Мариуполя без сбоев: как “Мариупольтранс” удерживает маршруты на фоне топливной напряжённости. Гость: Татьяна Радимушкина - заместитель руководителя предприятия "Мариупольтранс"* Великие земляки. История олимпийской чемпионки, советской гимнастки Ларисы Латыниной. Гость: Сергей Покладов — председатель правления землячества Херсонской области в Москве* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. "Голос херсонской филармонии в эвакуации" Гость: Людмила Берещук - артист-солист Херсонской областной филармонии.

новороссия

мариуполь

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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