17 июля 2026 года, утренний эфир - 17.07.2026 Украина.ру
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17 июля 2026 года, утренний эфир
17 июля 2026 года, утренний эфир - 17.07.2026 Украина.ру
17 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 17.07.2026
2026-07-17T12:46
2026-07-17T12:46
новороссия
мариуполь
херсонская область
михаил павлив
лариса латынина
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Транспорт Мариуполя без сбоев: как “Мариупольтранс” удерживает маршруты на фоне топливной напряжённости. Гость: Татьяна Радимушкина - заместитель руководителя предприятия "Мариупольтранс"* Великие земляки. История олимпийской чемпионки, советской гимнастки Ларисы Латыниной. Гость: Сергей Покладов — председатель правления землячества Херсонской области в Москве* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог* Культурное обозрение. "Голос херсонской филармонии в эвакуации" Гость: Людмила Берещук - артист-солист Херсонской областной филармонии.
новороссия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новороссия, мариуполь, херсонская область, михаил павлив, лариса латынина, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Мариуполь, Херсонская область, Михаил Павлив, Лариса Латынина, Новороссия сегодня

17 июля 2026 года, утренний эфир

12:46 17.07.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Транспорт Мариуполя без сбоев: как “Мариупольтранс” удерживает маршруты на фоне топливной напряжённости. Гость: Татьяна Радимушкина - заместитель руководителя предприятия "Мариупольтранс"
* Великие земляки. История олимпийской чемпионки, советской гимнастки Ларисы Латыниной. Гость: Сергей Покладов — председатель правления землячества Херсонской области в Москве
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. "Голос херсонской филармонии в эвакуации" Гость: Людмила Берещук - артист-солист Херсонской областной филармонии.
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НовороссияМариупольХерсонская областьМихаил ПавливЛариса ЛатынинаНовороссия сегодня
 
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