17 июля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Транспорт Мариуполя без сбоев: как “Мариупольтранс” удерживает маршруты на фоне топливной напряжённости. Гость: Татьяна Радимушкина - заместитель руководителя предприятия "Мариупольтранс"
* Великие земляки. История олимпийской чемпионки, советской гимнастки Ларисы Латыниной. Гость: Сергей Покладов — председатель правления землячества Херсонской области в Москве
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий уходящей недели. Гость: Михаил Павлив – политический эксперт и политтехнолог
* Культурное обозрение. "Голос херсонской филармонии в эвакуации" Гость: Людмила Берещук - артист-солист Херсонской областной филармонии.
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