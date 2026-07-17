В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации - 17.07.2026 Украина.ру
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В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации
В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации - 17.07.2026 Украина.ру
В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации
Полицейский из Полтавы травмировал мужчину во время доставки в "территориальный центр комплектования и социальной поддержки" - переименованный военкомат. Об этом 17 июля сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-07-17T13:31
2026-07-17T14:48
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История началась в октябре 2025 года. Потерпевший находился в своём припаркованном автомобиле, когда к нему подошли полицейские вместе с представителями ТЦКиСП. После проверки документов мужчине сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации и должен проехать в военкомат."Мужчина не согласился и попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом и должным образом оформить его задержание. К нему безосновательно применили силу: заломили руки, избили, после чего насильно поместили в служебный автомобиль", - сказано в публикации ГБР. Пойманного и избитого украинца доставили в ТЦК, где он находился около суток."Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего ряд телесных повреждений, в частности, перелом головки левой лучевой кости", - отметили в ведомстве.Полицейскому в теории грозит до 8 лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования также проверяются действия других лиц, присутствовавших в ходе инцидента. Больше новостей дня представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, полтава, донбасс, гбр, тцк, украина.ру, мобилизация на украине, нацполиция, криминал
Новости, Украина, Полтава, Донбасс, ГБР, ТЦК, Украина.ру, мобилизация на Украине, Нацполиция, криминал

В Полтаве ломают кости при насильственной мобилизации

13:31 17.07.2026 (обновлено: 14:48 17.07.2026)
 
© Фото : armyinform.com.ua
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© Фото : armyinform.com.ua
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Полицейский из Полтавы травмировал мужчину во время доставки в "территориальный центр комплектования и социальной поддержки" - переименованный военкомат. Об этом 17 июля сообщает Государственное бюро расследований Украины
История началась в октябре 2025 года. Потерпевший находился в своём припаркованном автомобиле, когда к нему подошли полицейские вместе с представителями ТЦКиСП. После проверки документов мужчине сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации и должен проехать в военкомат.
"Мужчина не согласился и попросил правоохранителей действовать в соответствии с законом и должным образом оформить его задержание. К нему безосновательно применили силу: заломили руки, избили, после чего насильно поместили в служебный автомобиль", - сказано в публикации ГБР.
Пойманного и избитого украинца доставили в ТЦК, где он находился около суток.
"Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у потерпевшего ряд телесных повреждений, в частности, перелом головки левой лучевой кости", - отметили в ведомстве.
Полицейскому в теории грозит до 8 лет лишения свободы. В рамках досудебного расследования также проверяются действия других лиц, присутствовавших в ходе инцидента.
Больше новостей дня представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля
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