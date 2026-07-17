"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР - 17.07.2026 Украина.ру
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"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР
"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР - 17.07.2026 Украина.ру
"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР
В США опасаются, что американским компаниям придется выбирать между дорогими американскими моделями ИИ и дешевыми, но эффективными китайскими альтернативами. Расследование конгресса США по этому вопросу стало признанием успехов Китая в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
2026-07-17T12:57
2026-07-17T12:57
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Ранее конгресс США начал расследование распространения китайских моделей искусственного интеллекта среди американских компаний. По мнению Пироженко, сам факт этого расследования является признанием успехов Китая в сфере ИИ."Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США причины растущего распространения среди американских компаний моделей ИИ, разработанных в Китае", — поясняет он.По словам автора, в США опасаются выбора между дорогими американскими и дешевыми китайскими моделями. "В США опасаются, что американским компаниям и специалистам по кибербезопасности придётся выбирать между дорогими или ограниченными в использовании американскими моделями и дешёвыми, но эффективными альтернативами, разработанными в КНР", — отмечает Пироженко.Ожидается, что итогом расследования станет выработка стратегии противодействия растущему внедрению китайских моделей ИИ в США."Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Также о противостоянии России и Великобритании в ИИ-гонке — в статье Никиты Волковича "Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?" на сайте Украина.ру.
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"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР

12:57 17.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В США опасаются, что американским компаниям придется выбирать между дорогими американскими моделями ИИ и дешевыми, но эффективными китайскими альтернативами. Расследование конгресса США по этому вопросу стало признанием успехов Китая в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко
Ранее конгресс США начал расследование распространения китайских моделей искусственного интеллекта среди американских компаний. По мнению Пироженко, сам факт этого расследования является признанием успехов Китая в сфере ИИ.
"Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США причины растущего распространения среди американских компаний моделей ИИ, разработанных в Китае", — поясняет он.
По словам автора, в США опасаются выбора между дорогими американскими и дешевыми китайскими моделями.
"В США опасаются, что американским компаниям и специалистам по кибербезопасности придётся выбирать между дорогими или ограниченными в использовании американскими моделями и дешёвыми, но эффективными альтернативами, разработанными в КНР", — отмечает Пироженко.
Ожидается, что итогом расследования станет выработка стратегии противодействия растущему внедрению китайских моделей ИИ в США.
"Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США", — резюмирует автор материала.
Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.
Также о противостоянии России и Великобритании в ИИ-гонке — в статье Никиты Волковича "Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?" на сайте Украина.ру.
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