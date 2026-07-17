https://ukraina.ru/20260717/kitayskaya-ugroza-v-ii-rassledovanie-kongressa-ssha-podtverzhdaet-uspekh-knr-1081576720.html

"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР

"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР - 17.07.2026 Украина.ру

"Китайская угроза" в ИИ: расследование конгресса США подтверждает успех КНР

В США опасаются, что американским компаниям придется выбирать между дорогими американскими моделями ИИ и дешевыми, но эффективными китайскими альтернативами. Расследование конгресса США по этому вопросу стало признанием успехов Китая в сфере искусственного интеллекта. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко

2026-07-17T12:57

2026-07-17T12:57

2026-07-17T12:57

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Ранее конгресс США начал расследование распространения китайских моделей искусственного интеллекта среди американских компаний. По мнению Пироженко, сам факт этого расследования является признанием успехов Китая в сфере ИИ."Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США причины растущего распространения среди американских компаний моделей ИИ, разработанных в Китае", — поясняет он.По словам автора, в США опасаются выбора между дорогими американскими и дешевыми китайскими моделями. "В США опасаются, что американским компаниям и специалистам по кибербезопасности придётся выбирать между дорогими или ограниченными в использовании американскими моделями и дешёвыми, но эффективными альтернативами, разработанными в КНР", — отмечает Пироженко.Ожидается, что итогом расследования станет выработка стратегии противодействия растущему внедрению китайских моделей ИИ в США."Признанием успеха Китая в такой конкуренции является расследование конгрессом США", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Также о противостоянии России и Великобритании в ИИ-гонке — в статье Никиты Волковича "Великобритания врывается в ИИ-гонку. Чем ответит Россия?" на сайте Украина.ру.

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