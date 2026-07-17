https://ukraina.ru/20260717/korrumpirovannyy-voenkom-rovno-stal-sponsorom-vsu-1081579479.html

Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ

Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ - 17.07.2026 Украина.ру

Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ

Очередные факты коррупции среди военкомов вскрыты на Западной Украине. Об этом 17 июля сообщает Государственное бюро расследований Украины

2026-07-17T13:45

2026-07-17T13:45

2026-07-17T14:47

новости

украина

западная украина

сша

вооруженные силы украины

гбр

тцк

ситуация на украине

ровно

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081397362_0:195:2947:1853_1920x0_80_0_0_a97688d0bc236f30f55a6f5060ba3196.jpg

Завершено досудебное расследование в отношении замначальника Ровенского областного ТЦК и СП (переименованного военкомата "принимавшего взятки за отсрочки в мобилизации не только наличными, но и автомобилями", сообщили в ГБР."Как установило следствие, должностное лицо разработало целую скрытую схему по получению неправомерного вознаграждения от военнообязанных мужчин. Оформление отсрочки, даже при наличии законных оснований или снятия с розыска стоили мужчинам от 10 до 12 тыс. долларов США в зависимости от каждого конкретного случая. Для сокрытия своей деятельности руководитель учреждения переводил свои незаконные накопления в разного рода активы, оформляемые на доверенных лиц", - отметили в бюро. Среди задокументированных эпизодов – покупка военнообязанным для коррумпированного благодетеля "Toyota Highlander" 2013 года выпуска стоимостью $19,5 тыс. "Мужчина смог оформить все необходимые документы только после того, как отдал ключи от этого автомобиля должностному лицу. Однако фигурант не успел переоформить ее на себя, поскольку был разоблачен работниками Бюро", - рассказали в ГБР.Фигуранту грозит до 10 лет с конфискацией имущества. "Заместитель руководителя ОТЦК и СП признал свою вину и перечислил донат на ВСУ в размере 1,5 млн. грн. Кроме того, после разоблачения схемы, в Ровенском ОТЦК и СП произошел ряд кадровых изменений с целью предотвращения аналогичных правонарушений. Автомобиль, фигурирующий по делу, арестован как вещественное доказательство", - сказано в официальном сообщении.Ранее на обогащение украинских военкомов во время насильственной мобилизации обратил внимание Дмитрий Ковалевич в публикации Террор ТЦК и самая сложная ситуация со светом. Что происходит в ОдессеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

западная украина

сша

ровно

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, западная украина, сша, вооруженные силы украины, гбр, тцк, ситуация на украине, ровно, коррупция