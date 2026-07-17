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Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ
Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ - 17.07.2026 Украина.ру
Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ
Очередные факты коррупции среди военкомов вскрыты на Западной Украине. Об этом 17 июля сообщает Государственное бюро расследований Украины
2026-07-17T13:45
2026-07-17T13:45
2026-07-17T14:47
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Завершено досудебное расследование в отношении замначальника Ровенского областного ТЦК и СП (переименованного военкомата "принимавшего взятки за отсрочки в мобилизации не только наличными, но и автомобилями", сообщили в ГБР."Как установило следствие, должностное лицо разработало целую скрытую схему по получению неправомерного вознаграждения от военнообязанных мужчин. Оформление отсрочки, даже при наличии законных оснований или снятия с розыска стоили мужчинам от 10 до 12 тыс. долларов США в зависимости от каждого конкретного случая. Для сокрытия своей деятельности руководитель учреждения переводил свои незаконные накопления в разного рода активы, оформляемые на доверенных лиц", - отметили в бюро. Среди задокументированных эпизодов – покупка военнообязанным для коррумпированного благодетеля "Toyota Highlander" 2013 года выпуска стоимостью $19,5 тыс. "Мужчина смог оформить все необходимые документы только после того, как отдал ключи от этого автомобиля должностному лицу. Однако фигурант не успел переоформить ее на себя, поскольку был разоблачен работниками Бюро", - рассказали в ГБР.Фигуранту грозит до 10 лет с конфискацией имущества. "Заместитель руководителя ОТЦК и СП признал свою вину и перечислил донат на ВСУ в размере 1,5 млн. грн. Кроме того, после разоблачения схемы, в Ровенском ОТЦК и СП произошел ряд кадровых изменений с целью предотвращения аналогичных правонарушений. Автомобиль, фигурирующий по делу, арестован как вещественное доказательство", - сказано в официальном сообщении.Ранее на обогащение украинских военкомов во время насильственной мобилизации обратил внимание Дмитрий Ковалевич в публикации Террор ТЦК и самая сложная ситуация со светом. Что происходит в ОдессеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, западная украина, сша, вооруженные силы украины, гбр, тцк, ситуация на украине, ровно, коррупция
Новости, Украина, Западная Украина, США, Вооруженные силы Украины, ГБР, ТЦК, ситуация на Украине, Ровно, коррупция
Коррумпированный военком Ровно стал спонсором ВСУ
13:45 17.07.2026 (обновлено: 14:47 17.07.2026)
Очередные факты коррупции среди военкомов вскрыты на Западной Украине. Об этом 17 июля сообщает Государственное бюро расследований Украины
Завершено досудебное расследование в отношении замначальника Ровенского областного ТЦК и СП (переименованного военкомата "принимавшего взятки за отсрочки в мобилизации не только наличными, но и автомобилями", сообщили в ГБР.
"Как установило следствие, должностное лицо разработало целую скрытую схему по получению неправомерного вознаграждения от военнообязанных мужчин. Оформление отсрочки, даже при наличии законных оснований или снятия с розыска стоили мужчинам от 10 до 12 тыс. долларов США в зависимости от каждого конкретного случая. Для сокрытия своей деятельности руководитель учреждения переводил свои незаконные накопления в разного рода активы, оформляемые на доверенных лиц", - отметили в бюро.
Среди задокументированных эпизодов – покупка военнообязанным для коррумпированного благодетеля "Toyota Highlander" 2013 года выпуска стоимостью $19,5 тыс.
"Мужчина смог оформить все необходимые документы только после того, как отдал ключи от этого автомобиля должностному лицу. Однако фигурант не успел переоформить ее на себя, поскольку был разоблачен работниками Бюро", - рассказали в ГБР.
Фигуранту грозит до 10 лет с конфискацией имущества.
"Заместитель руководителя ОТЦК и СП признал свою вину и перечислил донат на ВСУ в размере 1,5 млн. грн. Кроме того, после разоблачения схемы, в Ровенском ОТЦК и СП произошел ряд кадровых изменений с целью предотвращения аналогичных правонарушений. Автомобиль, фигурирующий по делу, арестован как вещественное доказательство", - сказано в официальном сообщении.
Ранее на обогащение украинских военкомов во время насильственной мобилизации обратил внимание Дмитрий Ковалевич в публикации Террор ТЦК и самая сложная ситуация со светом. Что происходит в Одессе
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