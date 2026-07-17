"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
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"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО
"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО - 17.07.2026 Украина.ру
"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО
Армия России нанесла серию ударов по законным военным целям на подконтрольной ВСУ территории.
2026-07-17T14:20
2026-07-17T14:20
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Средства ПВО уничтожили 4661 украинский и 68 управляемых авиабомб за неделю, сообщило Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 В Курской области ранена девушка после целенаправленной атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн;🟥 За сутки в результате атак украинских БПЛА в Херсонской области погибли три мирных жителя, ещё семь человек получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо;🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто — официальный канал Крымского моста;🟥 Сигнал воздушной тревоги трижды с начала дня звучал в Севастополе;🟦 В Москве задержаны двое иностранных студентов, подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов на Павелецком направлении железной дороги. По данным МВД, молодые люди действовали по указанию неизвестного, связавшегося с ними через мессенджер, и получили за диверсию $300. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, обвиняемые арестованы. Нарушений движения поездов не произошло;🟦 Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ, сообщают правоохранительные органы;🟦 Московский суд вынес заочный приговор в отношении иноагента Аркадия Бабченко* к лишению свободы сроком на 1,5 года за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента;🟥 "Сегодня россияне снова атаковали объекты “Нафтогаза”: есть ощутимые повреждения", — заявил Владимир Зеленский.🟥 Продолжаются удары по объектам в Сумах. В Сумской области масштабные отключения света из-за атак, сообщило облэнерго;🟥 Взрывы зафиксированы в Одессе и Харькове;🟥 Стремительно ухудшается ситуация для ВСУ в Дружковке. В городе уже нет света и газа, а связь работает с серьезными перебоями. Об этом пишут украинские СМИ.* признан в России иностранным агентомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Нафтогаз" атакован, удары по объектам в Харькове, Сумах и Одессе. Новости СВО

14:20 17.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2" на Запорожском направлении
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Сергей Мирный
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Армия России нанесла серию ударов по законным военным целям на подконтрольной ВСУ территории.
Средства ПВО уничтожили 4661 украинский и 68 управляемых авиабомб за неделю, сообщило Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:

🟥 В Курской области ранена девушка после целенаправленной атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн;
🟥 За сутки в результате атак украинских БПЛА в Херсонской области погибли три мирных жителя, ещё семь человек получили ранения, сообщил губернатор Владимир Сальдо;
🟥 Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто — официальный канал Крымского моста;
🟥 Сигнал воздушной тревоги трижды с начала дня звучал в Севастополе;
🟦 В Москве задержаны двое иностранных студентов, подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов на Павелецком направлении железной дороги. По данным МВД, молодые люди действовали по указанию неизвестного, связавшегося с ними через мессенджер, и получили за диверсию $300. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, обвиняемые арестованы. Нарушений движения поездов не произошло;
🟦 Блогер Илья Ремесло задержан по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ, сообщают правоохранительные органы;
🟦 Московский суд вынес заочный приговор в отношении иноагента Аркадия Бабченко* к лишению свободы сроком на 1,5 года за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента;
🟥 "Сегодня россияне снова атаковали объекты “Нафтогаза”: есть ощутимые повреждения", — заявил Владимир Зеленский.
🟥 Продолжаются удары по объектам в Сумах. В Сумской области масштабные отключения света из-за атак, сообщило облэнерго;
🟥 Взрывы зафиксированы в Одессе и Харькове;
🟥 Стремительно ухудшается ситуация для ВСУ в Дружковке. В городе уже нет света и газа, а связь работает с серьезными перебоями. Об этом пишут украинские СМИ.
* признан в России иностранным агентом
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Почести нацистам, провалы ВСУ, тщетные попытки Запада навредить. Хроника событий на 14:00 17 июля
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