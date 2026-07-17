Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся - 17.07.2026 Украина.ру
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Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся
Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся - 17.07.2026 Украина.ру
Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова организованы и проплачены. Об этом 17 июля он сказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
2026-07-17T14:02
2026-07-17T14:02
новости
украина
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николай азаров
михаил федоров
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"Это организованные вещи. Они проплачены, в основном, нацистами — например, Сергеем Стерненко. Поэтому это такие митинги, которые как начались, так и закончатся. Они ничем абсолютно не грозят", — заявил Азаров.Ранее акции протеста прошли в Киеве, Житомире и других городах Украины. В столице митингующие собрались у театра имени Ивана Франко и переместились к станции метро "Крещатик", требуя оставить Фёдорова в должности.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, киев, житомир, николай азаров, михаил федоров
Новости, Украина, Киев, Житомир, Николай Азаров, Михаил Федоров

Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся

14:02 17.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова организованы и проплачены. Об этом 17 июля он сказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
"Это организованные вещи. Они проплачены, в основном, нацистами — например, Сергеем Стерненко. Поэтому это такие митинги, которые как начались, так и закончатся. Они ничем абсолютно не грозят", — заявил Азаров.
Ранее акции протеста прошли в Киеве, Житомире и других городах Украины. В столице митингующие собрались у театра имени Ивана Франко и переместились к станции метро "Крещатик", требуя оставить Фёдорова в должности.
Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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