https://ukraina.ru/20260717/eks-premer-ukrainy-nazval-mitingi-proplachennymi-natsistami-nichem-ne-grozyat-i-skoro-zakonchatsya-1081580469.html

Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся

Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся - 17.07.2026 Украина.ру

Экс-премьер Украины назвал митинги "проплаченными нацистами": ничем не грозят и скоро закончатся

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что протесты против отставки министра обороны Михаила Фёдорова организованы и проплачены. Об этом 17 июля он сказал в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"

2026-07-17T14:02

2026-07-17T14:02

2026-07-17T14:02

новости

украина

киев

житомир

николай азаров

михаил федоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/13/1052244502_0:7:3001:1695_1920x0_80_0_0_afaa62b96ce30524d3766b742f96f4a3.jpg

"Это организованные вещи. Они проплачены, в основном, нацистами — например, Сергеем Стерненко. Поэтому это такие митинги, которые как начались, так и закончатся. Они ничем абсолютно не грозят", — заявил Азаров.Ранее акции протеста прошли в Киеве, Житомире и других городах Украины. В столице митингующие собрались у театра имени Ивана Франко и переместились к станции метро "Крещатик", требуя оставить Фёдорова в должности.Больше новостей представлено в обзоре Попытка госпереворота на Украине. Освобождение Донбасса до конца 2026. Хроника событий на утро 17 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

житомир

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, житомир, николай азаров, михаил федоров