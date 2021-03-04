Граждане как России, так и Белоруссии заинтересованы в дружественных отношениях обеих стран как двух независимых государств. Об этом российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец сказал в интервью изданию Украина.ру

Шатько рассказал о перспективах Союзного государства © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что мир настолько изменился, что было бы глупо даже работать в направлении «слияния» Белоруссии и России в единое государство либо вхождения одного из них в состав другого.

Болкунец подтвердил, что этот вопрос действительно не стоит на повестке дня. По его словам, в Белоруссии вопрос вхождения республики в чей-либо состав — Польши, Украины, Литвы или России — это табу для всех политических сил. Он подчеркнул, что Белоруссия уже 30 лет существует как независимая страна, и вопрос о лишении ее суверенитета не найдет поддержки в белорусском обществе.

«Я уверен, что и в России абсолютное большинство граждан не хотели бы какого-либо сюжета, который мог бы нанести урон двусторонним отношениям. Все заинтересованы в развитии полноценных политических, экономических и дружеских отношений между двумя близкими независимыми государствами», — сказал политолог.

Он напомнил, что Россия сама на всех площадках подчеркивала, что является гарантом суверенитета Белоруссии по Будапештскому меморандуму. Более того, участие республики в Евразийском экономическом союзе или Организации Договора о коллективной безопасности является одним из базисов укрепления ее суверенитета.

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