«Он додавит их до конца. Они рассыплются под его давлением и распадутся на пару частей. Они показали, что не были готовы к такой атаке. Правда, к таким шагам было трудно быть готовыми, потому что они противозаконные и диктаторские. У них нет ресурсов для того, чтобы сопротивляться, а каждая в отдельности часть ОПЗЖ нежизнеспособна. Это максимум 5-6% на любых выборах. Это маргинальные силы вроде [Олега] Ляшко, [Игоря] Смешко и [Владимира] Гройсмана, которые нужны исключительно для массовки», — сказал Рудяков.
В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Кроме того, по указу Зеленского 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.