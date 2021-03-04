Директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру рассказал, чем закончится противостояние президента Украины Владимира Зеленского и оппозиционеров

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В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.

Кроме того, по указу Зеленского 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.