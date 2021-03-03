Самый страшный день для галицийских сепаратистов наступит тогда, когда Киев перестанет выполнять их прихоти и реально разрешит им выйти из состава Украины. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

ВИДЕО: Ищенко влог №108: Галичине грозит АТО? © кадр из видео Украина.ру Сергея Стерненко, угрожая, если к ним не прислушаются, остановить транзит российского газа в Европу.

Эксперт подчеркнул, что сегодня западные регионы страны фактически находятся на содержании у центральной и восточной частей, а сами галичане не подарили Украине ничего, кроме идеологии пещерного национализма.

«Что касается Закарпатья, то это совершенно особый регион. Политически он никогда не был частью Западной Украины. Политически он всегда голосовал как центральная часть. И не так благоприятно в отношении националистов», — указал Ищенко.

А поскольку Закарпатье в основном живет за счет контрабанды, то оно тоже заинтересовано в нахождении в составе Украины, потому что иначе они не смогут реализовать свое преимущество приграничного региона, заключил политолог.

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