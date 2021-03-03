«Характерные типажи «патриотов» Владимира Парасюка, Евгения Карася, Сергея Стерненко свидетельствует об истинных нравах государства куда больше официальной «проевропейской» пропаганды», — полагает Кеворкян.
Он отметил, что преступников, которые фактически находятся на службе у режима, власть старается опекать. В частности, «проевропейские» депутаты от правящей партии «Слуга народа» выступили с заявлением против суда, осудившего Стерненко.
Таким образом, на Украине после Майдана настала «диктатура ничтожеств», заключил автор.
Полностью прочитать статью можно здесь.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве. Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. После объявления приговора сторонники радикала стали устраивать массовые протестные акции в его поддержку.
В начале февраля глава радикальной группировки C14 Евгений Карась устроил акцию националистов возле офиса телеканала «НАШ», требовал его закрытия и устроил потасовку с сотрудниками канала и полицией.
Ранее экс-депутат Верховной Рады, активист Евромайдана Владимир Парасюк признал, что его группа 20 февраля 2014 года вела огонь по милиционерам.
* Деятельность организации запрещена в РФ