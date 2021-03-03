По культу «новых героев» можно легко понять истинные приоритеты постмайданной Украины. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Константин Кеворкян

«Характерные типажи «патриотов» Владимира Парасюка, Евгения Карася, Сергея Стерненко свидетельствует об истинных нравах государства куда больше официальной «проевропейской» пропаганды», — полагает Кеворкян.

Он отметил, что преступников, которые фактически находятся на службе у режима, власть старается опекать. В частности, «проевропейские» депутаты от правящей партии «Слуга народа» выступили с заявлением против суда, осудившего Стерненко. Ультрас во главе аполитичной молодежи: как меняются акции в поддержку Стерненко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Таким образом, на Украине после Майдана настала «диктатура ничтожеств», заключил автор.

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Ранее Приморский суд Одессы приговорил бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко к семи годам лишения свободы, признав виновным в похищении депутата Сергея Щербича, а также в пытках народного избранника и вымогательстве. Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. После объявления приговора сторонники радикала стали устраивать массовые протестные акции в его поддержку.

В начале февраля глава радикальной группировки C14 Евгений Карась устроил акцию националистов возле офиса телеканала «НАШ», требовал его закрытия и устроил потасовку с сотрудниками канала и полицией.

Ранее экс-депутат Верховной Рады, активист Евромайдана Владимир Парасюк признал, что его группа 20 февраля 2014 года вела огонь по милиционерам.

* Деятельность организации запрещена в РФ