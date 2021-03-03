Из них всех, если не ошибаюсь, только доктор Евгений Комаровский нашёл в себе мужество публично признать свои ошибки той поры. Остальные стыдливо молчат или упорствуют — то есть продолжают обманывать других.
Тем временем со всей Украины приходят новости о продолжающемся этноциде, тотальном подавлении русского слова, преследовании русскоязычных сограждан вконец обнаглевшими стукачами и «активистами» (впрочем, на Украине «стукач» и «активист» — это слова-синонимы). По доносам увольняют десятки людей, шельмуются целые коллективы. Так, мовный омбудсмен Тарас Кремень, который (давайте уж честно) сам по себе является абсолютным ничтожеством, обрушился на футбольный клуб «Шахтёр» — за проведение послематчевой пресс-конференции на русском языке.
Ничтожества толпой доносят на спортсменов, певцов, актёров. Вот, например, «активист» Мирослав Гай извещает компетентные органы о неблагонадёжности очередного спортивного чемпиона: «Имея определённый опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что [боксёр Александр] Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ».
Постукивают на певиц Ани Лорак и Ёлку (Елизавету Иванцив), не впускают на родину Аркадия Инина и Елену Яковлеву, хейтят сотни журналистов и блогеров…
Дело доходит до нескрываемого абсурда. Например, очередная «патриотка» ворвалась в парикмахерскую для собак и потребовала обслуживания своего пса державною мовой. Рассказывает Мирослава Бердник: «Когда сотрудники объяснили, что их клиенты собаки, а не люди и они с ними говорят по-русски, активистка написала донос мовному инквизитору и дозвонилась в эфир телеканала, через него подняв активистов против собачьей парикмахерской. Да, перед тем как ворваться, доносительница ДВА раз звонила в салон, полностью получила консультацию, и её это устраивало, и, только получив консультацию, устроила языковой скандал, а потом, не постучавшись, ворвалась, чтобы "зафільмувати"».
И всё это на фоне государственного попрошайничества, многократно разоблачённого вранья (например, о принципиальной невозможности построить Крымский мост), системных попыток организовать геноцид бывших соотечественников (обстрелы мирного населения в Донбассе, энергетическая и водная блокада Крыма).
Не утихают скандалы и вокруг международных представительств Украины: например, консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец приветствовал своих слушателей нацистским приветствием, а на днях сотрудников украинского посольства изловили при попытке ввезти в Польшу на служебном автомобиле 140 тысяч долларов США, 67 тысяч евро, 11 тысяч польских злотых, 16 кг золота и почти 9 тысяч блоков контрабандных сигарет.
Зато по культу «новых героев» можно легко понять истинные приоритеты постмайданной Украины. Характерные типажи «патриотов» Владимира Парасюка, Евгения Карася, Сергея Стерненко свидетельствует об истинных нравах государства куда больше официальной «проевропейской» пропаганды. Хотя порою эти два потока вообще сливаются в один, о чем свидетельствует заявление депутатов парламента от правящей партии «Слуга народа» против суда, осудившего уголовника Стерненко. Заявление подписано «проевропейскими» нардепами Никитой Потураевым, Елизаветой Ясько, Лизой Богуцкой и др.
Что супротив этих слуг народа материалы уголовного дела (и не одного) против Стерненко, которого, вероятно, скоро снова выпустят на волю? Какое правосудие может быть в стране, где президент антиконституционным указом отстраняет от исполнения обязанностей главу Конституционного суда? А вот оппозиционному политику Анатолию Шарию в государственную измену вменяют «пропаганду многоязычия» — хотя ст. 10 Конституции Украины прямо гарантирует «вільний розвиток, використання і захист» различных языков…
Пока депутаты правящей партии собирали подписи в защиту осуждённого преступника Стерненко, школьная учительница Ирина Фещенко в эфире телеканала «Наш» 27 февраля осмелилась рассказать малоизвестные подробности из жизни их патентованного «героя». «Из школы воровал у детей деньги, телефоны. Забрали учиться его после школы в Одессу, потому что не могли с ним справиться. Бежал от родителей. Какой он герой? Негодяй, наркоман, убийца, — говорит школьная учительница. — Когда он убил человека, мы всем селом смотрели. Это же беспредел. Если у нас будут такие герои, то нам всем надо уезжать из Украины…»
В последнем предложении педагог, возможно, инстинктивно, но очень точно определила суть проводимой украинским государством политики: кто власти Майдана сопротивляется — должен быть изгнан или наказан. Та же Ирина Фещенко после рассказа о школьном прошлом Сергея Стерненко сразу начала получать угрозы и требования уехать из родного села: «"Вам здесь не жить. Уезжайте. А то вдруг внезапно дом ваш сгорит" — такие слова я услышала по телефону от друзей старшего Стерненко».
Как победно рапортовали неонацисты после очередной экзекуции (на этот раз над сотрудником СТО Эдуардом Евтушенко), «ватник, знай — сиди тихо в своей норе и не высовывайся, в противном случае мы придем и к тебе».
«К сожалению, большинство из нас даже не представляет, чем такое возвращение может обернуться в реальности, — пишет в социальной сети харьковчанка Наталья К. — Друга нашей семьи, университетского профессора, избили за то, что не ответил "правильно" на приветствие двух патриотов: "Слава Украине…" Он, на своё несчастье, вышел опробовать видеокамеру, подаренную детьми. Камеры нет, профессор напуган, тренируется быстро и правильно отвечать…»
Харьковчанин Владимир Н. рассказывает, как, на свою беду, сдал квартиру парочке «патриотов». «Поднимаюсь — в квартире пять тел: тот, кто снимал, с девушкой, ещё одна девуля и два недоросля, знаете, с такими шкиперскими бородками, в татухах, тризубах — то есть через некоторое время квартира была облюбована молодчиками из Нацкорпуса. — Е…ков я наслушался от этих борцунов, провоцировали на драку, только полиция их успокоила… Вчера этих пьяных нацкорпусовцев пол-Салтовки шлялось… В квартире разгром…»
Зато в городе Богодухове Харьковской области местные власти решили вывешивать по праздникам чёрно-красный бандеровский флаг. «За 30 километров от российской границы будет развеваться красно-чёрный флаг. Именно за это я воевал», — не скрывая радости, заявил руководитель «Объединения добровольцев» Харьковской области Артур Трепелец. Понимаете: он воевал не за Украину, не за её процветание, а за радость поднять флаг прогитлеровских коллаборационистов — позорных Стецько, Кубийовича, Шухевича и им подобных. Причём поднимать ещё и 30 июня — в годовщину провозглашения якобы «независимой Украины» под гитлеровским патронатом и Гитлеру союзной.
Нынешний майданный режим является фашистским — хотя многие не до конца отдают себе в этом отчёт. Иные, напротив, излишне любят поразглагольствовать о «тонкой разнице» между фашизмом и нацизмом. А украинский журналист и правозащитник Павел Волков в своей весьма интересной статье для «Украины.ру»
вообще говорит об экспорте фашистских технологий из метрополии: «Фашизм во внешней политике, который осуществляется руками подконтрольного Штатам правительства Украины».
Я же говорю о фашизме как ультраправой националистической диктатуре и пока не вижу особой разницы между мерзостью его классической вождистской формы и нынешней «диктатурой ничтожеств». Главное — людоедская суть режима. И все, кто с ним по-настоящему борются, — наши союзники. Создание широкой антифашистской коалиции — вопрос не сегодняшнего, а ещё вчерашнего дня.