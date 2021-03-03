В 2014 году огромное количество уважаемых людей на Майдане говорили, мол, кто нам может помешать говорить на русском языке в демократической Украине, которую мы только сейчас начинаем строить

Из них всех, если не ошибаюсь, только доктор Евгений Комаровский нашёл в себе мужество публично признать свои ошибки той поры. Остальные стыдливо молчат или упорствуют — то есть продолжают обманывать других.

Тем временем со всей Украины приходят новости о продолжающемся этноциде, тотальном подавлении русского слова, преследовании русскоязычных сограждан вконец обнаглевшими стукачами и «активистами» (впрочем, на Украине «стукач» и «активист» — это слова-синонимы). По доносам увольняют десятки людей, шельмуются целые коллективы. Так, мовный омбудсмен Тарас Кремень, который (давайте уж честно) сам по себе является абсолютным ничтожеством, обрушился на футбольный клуб «Шахтёр» — за проведение послематчевой пресс-конференции на русском языке.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Мирослав Гай извещает компетентные органы о неблагонадёжности очередного спортивного чемпиона: «Имея определённый опыт противодействия информационно-психологическим операциям Российской Федерации, у меня есть подозрение, что [боксёр Александр] Усик сознательно или неосознанно был завербован спецслужбами РФ».

Постукивают на певиц Ани Лорак и Ёлку (Елизавету Иванцив), не впускают на родину Аркадия Инина и Елену Яковлеву, хейтят сотни журналистов и блогеров…

Дело доходит до нескрываемого абсурда. Например, очередная «патриотка» ворвалась в парикмахерскую для собак и потребовала обслуживания своего пса державною мовой. Рассказывает Мирослава Бердник: «Когда сотрудники объяснили, что их клиенты собаки, а не люди и они с ними говорят по-русски, активистка написала донос мовному инквизитору и дозвонилась в эфир телеканала, через него подняв активистов против собачьей парикмахерской. Да, перед тем как ворваться, доносительница ДВА раз звонила в салон, полностью получила консультацию, и её это устраивало, и, только получив консультацию, устроила языковой скандал, а потом, не постучавшись, ворвалась, чтобы "зафільмувати"».

И всё это на фоне государственного попрошайничества, многократно разоблачённого вранья (например, о принципиальной невозможности построить Крымский мост), системных попыток организовать геноцид бывших соотечественников (обстрелы мирного населения в Донбассе, энергетическая и водная блокада Крыма).

Не утихают скандалы и вокруг международных представительств Украины: например, консул Украины в Гамбурге Василий Марущинец приветствовал своих слушателей нацистским приветствием, а на днях сотрудников украинского посольства изловили при попытке ввезти в Польшу на служебном автомобиле 140 тысяч долларов США, 67 тысяч евро, 11 тысяч польских злотых, 16 кг золота и почти 9 тысяч блоков контрабандных сигарет.

Ребятам об упырятах. «Герои» вчерашних и нынешних дней © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Владимира Парасюка, Евгения Карася, Сергея Стерненко свидетельствует об истинных нравах государства куда больше официальной «проевропейской» пропаганды. Хотя порою эти два потока вообще сливаются в один, о чем свидетельствует заявление депутатов парламента от правящей партии «Слуга народа» против суда, осудившего уголовника Стерненко. Заявление подписано «проевропейскими» нардепами Никитой Потураевым, Елизаветой Ясько, Лизой Богуцкой и др.

Что супротив этих слуг народа материалы уголовного дела (и не одного) против Стерненко, которого, вероятно, скоро снова выпустят на волю? Какое правосудие может быть в стране, где президент антиконституционным указом отстраняет от исполнения обязанностей главу Конституционного суда? А вот оппозиционному политику Анатолию Шарию в государственную измену вменяют «пропаганду многоязычия» — хотя ст. 10 Конституции Украины прямо гарантирует «вільний розвиток, використання і захист» различных языков…

Пока депутаты правящей партии собирали подписи в защиту осуждённого преступника Стерненко, школьная учительница Ирина Фещенко в эфире телеканала «Наш» 27 февраля осмелилась рассказать малоизвестные подробности из жизни их патентованного «героя». «Из школы воровал у детей деньги, телефоны. Забрали учиться его после школы в Одессу, потому что не могли с ним справиться. Бежал от родителей. Какой он герой? Негодяй, наркоман, убийца, — говорит школьная учительница. — Когда он убил человека, мы всем селом смотрели. Это же беспредел. Если у нас будут такие герои, то нам всем надо уезжать из Украины…»

В последнем предложении педагог, возможно, инстинктивно, но очень точно определила суть проводимой украинским государством политики: кто власти Майдана сопротивляется — должен быть изгнан или наказан. Та же Ирина Фещенко после рассказа о школьном прошлом Сергея Стерненко сразу начала получать угрозы и требования уехать из родного села: «"Вам здесь не жить. Уезжайте. А то вдруг внезапно дом ваш сгорит" — такие слова я услышала по телефону от друзей старшего Стерненко».

Как победно рапортовали неонацисты после очередной экзекуции (на этот раз над сотрудником СТО Эдуардом Евтушенко), «ватник, знай — сиди тихо в своей норе и не высовывайся, в противном случае мы придем и к тебе».

Безпалько объяснил, почему украинская власть зря героизирует Бандеру и Шухевича © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Харьковчанин Владимир Н. рассказывает, как, на свою беду, сдал квартиру парочке «патриотов». «Поднимаюсь — в квартире пять тел: тот, кто снимал, с девушкой, ещё одна девуля и два недоросля, знаете, с такими шкиперскими бородками, в татухах, тризубах — то есть через некоторое время квартира была облюбована молодчиками из Нацкорпуса. — Е…ков я наслушался от этих борцунов, провоцировали на драку, только полиция их успокоила… Вчера этих пьяных нацкорпусовцев пол-Салтовки шлялось… В квартире разгром…»

Зато в городе Богодухове Харьковской области местные власти решили вывешивать по праздникам чёрно-красный бандеровский флаг. «За 30 километров от российской границы будет развеваться красно-чёрный флаг. Именно за это я воевал», — не скрывая радости, заявил руководитель «Объединения добровольцев» Харьковской области Артур Трепелец. Понимаете: он воевал не за Украину, не за её процветание, а за радость поднять флаг прогитлеровских коллаборационистов — позорных Стецько, Кубийовича, Шухевича и им подобных. Причём поднимать ещё и 30 июня — в годовщину провозглашения якобы «независимой Украины» под гитлеровским патронатом и Гитлеру союзной.

Есть ли на Украине фашизм? Павел Волков в своей весьма интересной статье для «Украины.ру»

вообще говорит об экспорте фашистских технологий из метрополии: «Фашизм во внешней политике, который осуществляется руками подконтрольного Штатам правительства Украины».

Я же говорю о фашизме как ультраправой националистической диктатуре и пока не вижу особой разницы между мерзостью его классической вождистской формы и нынешней «диктатурой ничтожеств». Главное — людоедская суть режима. И все, кто с ним по-настоящему борются, — наши союзники. Создание широкой антифашистской коалиции — вопрос не сегодняшнего, а ещё вчерашнего дня.