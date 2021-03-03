Ветеран украинского футбола 35-летний Евгений Селезнев продемонстрировал совместную тренировку с уроженцем Симферополя боксером Александром Усиком. Соответствующее видео финалист Лиги Европы выложил в Instagram 3 марта

Скандально известный футболист неоднократно нарушал режим, за что в клубе «Колос» ему делали несколько предупреждений, а в итоге 31 января руководство объявило об отчислении Селезнева без объявления причин. Их представители команды обещали назвать позже.

Украинская дзюдоистка Киндзерская не будет выступать под своей фамилией © СС0, pixabay

«Немного кардио», — подписал ролик Селезнев.

«Поздно пить боржоми, сначала нарушаем режим и ругаемся с тренером, а потом показываем, как мы усердно тренируемся», «Характер донецкий», «Кандидат в мэры Киева», «Жека, где-то еще попылишь? Или все, на гвоздь вешаешь?», — прокомментировали видео подписчики.

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Селезнев не скрывает, что стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету на данный момент 116 голов, а рекорд — 123 мяча.

Пока представители «Олимпика», «Руха» и «Миная» отказались от сотрудничества с Селезневым, а вот тренер «Днепра-1» заявил, что ему было бы интересно поработать с форвардом.

Евгений Селезнев — уроженец Макеевки, экс-нападающий футбольного клуба «Колос». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы 2015 года.