Скандально известный футболист неоднократно нарушал режим, за что в клубе «Колос» ему делали несколько предупреждений, а в итоге 31 января руководство объявило об отчислении Селезнева без объявления причин. Их представители команды обещали назвать позже.

Украинская дзюдоистка Киндзерская не будет выступать под своей фамилией
Украинская дзюдоистка Киндзерская не будет выступать под своей фамилией
© СС0, pixabay
Между тем, спортсмен не прекратил тренировки, пока агент ищет ему новый клуб. Так, в среду, 3 марта, форвард выложил в сети кадры со звездной тренировки с Усиком.

«Немного кардио», — подписал ролик Селезнев.

«Поздно пить боржоми, сначала нарушаем режим и ругаемся с тренером, а потом показываем, как мы усердно тренируемся», «Характер донецкий», «Кандидат в мэры Киева», «Жека, где-то еще попылишь? Или все, на гвоздь вешаешь?», — прокомментировали видео подписчики.

Читайте также: «Неприятно драться с соотечественниками»: украинского бойца UFC из ЛНР заставили выйти на поединок против россиянина.

Селезнев не скрывает, что стремится стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины. На его счету на данный момент 116 голов, а рекорд — 123 мяча.

Пока представители «Олимпика», «Руха» и «Миная» отказались от сотрудничества с Селезневым, а вот тренер «Днепра-1» заявил, что ему было бы интересно поработать с форвардом.

Евгений Селезнев — уроженец Макеевки, экс-нападающий футбольного клуба «Колос». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы 2015 года.