Вечером 27 февраля (примерно в 6 часов утра 28 февраля по московскому времени) на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе начнётся поединок в полутяжёлом весе между россиянином Магомедом Анкалаевым и украинцем Никитой Крыловым (прозвище Шахтёр). Однако украинец этому событию совсем не рад, и не потому, что букмекеры прочат победу его сопернику

«Меня вынудили подраться с Анкалаевым. Хитростью заманили на февраль и не оставили выбора в плане соперников. Неприятно драться с соотечественниками. Мы дали понять, что бой с Анкалаевым — последний приоритет. Лучше драться с иностранцами, чем со своими», — заявил Никита Крылов.

Родился спортсмен 7 марта 1992 года в городе Красный Луч Луганской области, который в настоящее время входит в состав ЛНР. Себя он сам называет русским человеком, выросшим на Донецкой земле (жил в Макеевке, расположенной в современной ДНР). Теоретически на бои Крылов мог бы выходить как представитель России. Главный тренер «Спартака»: Россия и Украина должны быть едины © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Он долгое время жил в Москве и в UFC в разное время представлял и Украину, и Россию. Нюанс в том, что бойцы UFC заполняют графу «флаг» безотносительно паспорта, и это становится единственным идентификатором гражданства в бою. То есть спортсмен может представлять ту или иную страну или вообще не ассоциировать себя с флагом, независимо от гражданства по документам», — отмечает телеканал «Матч ТВ».

В 2018 году Крылов в одном из интервью говорил, что имеет украинский паспорт, поэтому в протоколах проходит как украинский боец, но больше хотел бы выступать под флагом ЛНР, чем Украины, будь такая возможность. В начале 2019-го он подал документы на получение российского гражданства, но мысли об этом начали появляться ещё в 2016-м.

«Мне хочется меньше ассоциироваться с Украиной в свете происходящих событий. Плюс есть бытовые моменты: у тебя не может быть регистрации, нужна миграционка, ты должен каждые три месяца покидать пределы страны, чтобы ее продлевать, поскольку формально я не работаю», — объяснял Крылов.

Он живёт и тренируется в Москве в команде Industrials, но было дело, что готовился к предыдущим боям в одном зале с Магомедом Анкалаевым, против которого меньше всего хотел бы выходить на поединок, — во Флориде.

Много шума вызвала фотография, которую Крылов опубликовал на своей странице в Instagram 15 марта 2020 года после победы над американцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии. На снимке он держит в руках флаги России и Украины. Таким образом боец поблагодарив всех, кто за него болел, вне зависимости от страны.

После этого мало того что соотечественники устроили травлю, так ещё и власти запретили ему въезд на Украину.

«Что пишут в соцсетях? Как-то приехал в Киев, и ребята выложили в инстаграм видео, что я там тренируюсь. Сразу появился пост с предложением отловить предателя. Сейчас я вообще не могу туда попасть, позиция насчёт меня только крепнет. Но меня это не интересует. Единственное, что понимаю, — карма своё возьмёт», — комментировал тогда сложившуюся ситуацию Крылов. Усик объяснил требование называть его русским именем © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Госпереворот на Украине и его последствия спортсмен воспринимал болезненно, война в Донбассе коснулась его лично: бои в Дебальцевском котле разворачивались в 20 км от его дома, хорошего друга, который не был военнообязанным, застрелили в спину, а у товарища родители погибли в результате обстрелов. Однако добровольцем на фронт, как пишут СМИ, он не собирался идти — всё равно изменить ситуацию не смог бы.

Вот что Крылов говорил о происходящем на Украине в 2016 году: «Когда поменялась власть в Киеве, такие же события стали происходить в Донецкой и Луганской областях. Без единого выстрела были взяты под контроль областные администрации. Жители начали массово выступать за отсоединение. Крым ведь отделился, и люди подумали, что если так можно, то мы тоже выскажем свою позицию. В надежде они начали выходить с российскими флагами. Если Западная Украина ставит свою власть в столице, то наша сторона не согласна с ней и хочет отделиться. Выбрали свою власть — так и живите с ней. Мы вот никого не выбирали, никаких президентов, Турчинова и прочих. Нам эти уроды не нужны, мы хотим жить по-своему. Но вместо этого нас назвали сепаратистами, террористами и пустили на нас армию».

По его словам, Западная Украина никогда не скрывала своей неприязни к Восточной Украине и России. Однажды боец попал во Львов на юбилей (запрещённой в РФ организации. — Ред.) ОУН-УПА и увидел там портреты действующего на тот момент президента Виктора Януковича, они перечеркнуты, в них что-то натыкано. А лидеров украинских националистов Степана Бандеру и Романа Шухевича, в честь которых называют улицы и площади, превозносят чуть ли не до статуса Бога.

«Поэтому когда выдалась возможность, у них нашлась куча добровольцев, готовых пострелять по маскалям, а у нас происходила централизованная смена власти, не было никакого насилия. Я ведь жил в Донецке и видел, как администрация обрастала людьми, вокруг ставили палатки. Только потом нам сказали, что это террористы, и их надо убить. <…> В Европе вообще считают, что Россия оккупировала Восточную Украину. Они говорят: «На вашей территории Россия ведёт войну». Но это ведь не так. Люди встали — факт. То, что так долго они бы не продержались без сторонней помощи, — факт. Но факт и в том, что они хотят отделиться». Российская биатлонистка рассказала о помощи тренеров сборной Украины на Олимпиаде © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Несмотря на сложный период в отношениях РФ и Украины, многие спортсмены из двух стран продолжают придерживаться принципа «Спорт вне политики». Например, соревнования по воздушной акробатике на Олимпиаде в Пхёнчхане 2018 года привлекли внимание общественности не только исходом борьбы, но и дружеским общением украинца Александра Абраменко, принесшего единственную золотую медаль Украине на тех Играх, и ставшим бронзовым призёром Ильёй Буровым. В большом финале они выступали первыми и в ожидании прыжков белоруса Станислава Гладченко, канадца Оливье Рошона и китайца Цзя Цзуняна стояли обнявшись. После завершения соревнований они поздравили друг друга, а на пьедестале украинец накрыл россиянина своим национальным флагом, за что пользователи соцсетей обвинили его в непатриотичном поведении. Позже Абраменко сказал, что они давно дружат и не смешивают спорт с политикой.

Для некоторых спортсменов дружеское общение со своими оппонентами из других стран остановится опасным для жизни в прямом смысле этого слова. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев рассказал, что в 2016 году после возвращения из Рио-де-Жанейро он начал получать угрозы из-за совместных фотографий с россиянами. В аналогичную ситуацию попала и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

«Нас начали «вжаривать» за это типа: «Какого вы всё это делаете? Не возвращайся вообще на Украину. Приедешь в Киев — мы тебя выловим, засунь свою медаль поглубже. Я общаюсь лично с человеком, а не с флагом или с названием страны. У многих стереотип такой — флаг, название страны, значит — он плохой», — заявил Верняев.