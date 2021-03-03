Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк, который сейчас болеет коронавирусом, высказался о поступке своего коллеги Никиты Добрынина, ставшего ведущим российской версии шоу «Холостяк». Об этом написал Сlutch 3 марта

«Пора собирать чемоданы в Россию»: украинского ведущего раскритиковали за участие в российском «Холостяке» © Никита Добрынин/Инстаграм Тимати.

Отдельным радикально настроенным представителям Украины это известие не понравилось, в их число вошел и находящийся сейчас на больничном Кондратюк, который высказался о новости в сети.

«Молодой, талантливый и бесчестный — это лучше, чем просто молодой и талантливый, — подумал он (Добрынин. — Ред.)… своей задницей», — сказал Кондратюк, его высказывание подхватили другие «патриотичные» пользователи страны.

«Еще один, кому деньги не пахнут!», «Абсолютно ничего удивительного. Для меня звезды и проститутки на одной ступени. Только проститутки, в отличие от первых, не играют фальшивые роли», «Позорище», «Всю жизнь, Игорь, ассоциировал вас как человека с шоу-бизнеса. Потом увидел ваше интервью и открыл вашу страницу. Рад, что вам не безразлично и у вас замечательное мышление», — написали подписчики ведущего-русофоба.

Российская версия проекта «Холостяк» выйдет в эфир 14 марта.

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Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет ведет украинское шоу «Караоке на Майдане». Российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.

Не так давно шоумен оценил перепрофилирование многих своих коллег в политиков, заявив, что если все так же пойдет и дальше, то безграмотность может погубить страну.

В частности, работу президента Владимира Зеленского и его команды он назвал провальной, добавив, что именно эти люди привели к тому, что страна оказалась в опасности.