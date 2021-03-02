Кондратюк отметил, что за 20 лет его работы не было ни одного повтора его шоу, связанного с болезнью ведущего, но в итоге это все же произошло.
«Сегодня, 1 марта, 5-го, в 19:30 — "Кондратюк в понедельник". Но это будет повтор одной из программ. Почему так? Ведущий болеет ковидом…» — написал на своей странице Кондратюк.
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Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.
Не так давно шоумен оценил перепрофилирование многих своих коллег в политиков, заявив, что если все так же пойдет и дальше, то безграмотность может погубить страну.
В частности, работу президента Владимира Зеленского и его команды он назвал провальной, добавив, что именно они привели к тому, что страна оказалась в опасности.