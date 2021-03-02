Украинский продюсер и ведущий Игорь Кондратюк заболел COVID-19, из-за чего его программы «Кондратюк в понедельник» и «Караоке на Майдане» впервые показали в повторе. Об этом шоумен сам сообщил в Facebook 1 марта

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«Сегодня, 1 марта, 5-го, в 19:30 — "Кондратюк в понедельник". Но это будет повтор одной из программ. Почему так? Ведущий болеет ковидом…» — написал на своей странице Кондратюк.

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Игорь Кондратюк — уроженец Херсонской области, почти 20 лет вел украинское шоу «Караоке на Майдане». Между тем российскому зрителю известен как знаток передачи «Что? Где? Когда?», где он начал играть еще в советские годы. После переворота 2014 года в Киеве ведущий занял резко националистическую позицию, заявив, что РФ для него умерла.

Не так давно шоумен оценил перепрофилирование многих своих коллег в политиков, заявив, что если все так же пойдет и дальше, то безграмотность может погубить страну.

В частности, работу президента Владимира Зеленского и его команды он назвал провальной, добавив, что именно они привели к тому, что страна оказалась в опасности.