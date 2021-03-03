Он напомнил, что Польша, Венгрия и Чехия на уровне своего национального законодательства расширили возможности трудоустройства по безвизу для украинцев, а с 1 января 2020 года то же самое сделала Германия, где значительно лучше условия для гастарбайтеров.
«Поляки взбунтовались, полагая, что основной поток наших заробитчан пойдет в Германию. Они предприняли определенные меры, чтобы этого не допустить. Но некоторый отток все же пошел», — сказал Рудяков.
По его словам, Польша действительно заинтересована в заробитчанах. По макроэкономическим показателям примерно 500 тысяч рабочих рук может дать 1% к росту ВВП.
«Соответственно, если у нас уйдет 500 тысяч рабочих рук, мы этот процент потеряем. Но мы все равно продолжаем оставаться донором людских ресурсов. Эта тенденция сохраняется вне зависимости от того, что мы говорим в телевизоре друг другу», — добавил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.