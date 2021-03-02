Отмечается, что последние изменения в документе датируются 22 февраля — в этот день Порошенко задекларировал подарок движимого имущества стоимостью в миллион гривен. До этого, 18 февраля, он декларировал расходы на образовательные услуги на сумму немногим более полумиллиона гривен.
Позже в пресс-службе «Европейской солидарности» рассказали, почему Порошенко не задекларировал приобретение телеканала.
«В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществлению расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами», — сообщили в пресс-службе.
Там также напомнили, что официально покупателем «Прямого» стал инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал». При этом конечным бенефициарным его владельцем является Порошенко.
Восемнадцатого февраля Порошенко заявил, что купил телеканал «Прямой» у экс-депутата Верховной Рады Владимира Макеенко, не уточнив, во сколько ему обошлось это приобретение.