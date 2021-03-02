Экс-президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в десятидневный срок не внес изменения в свою декларацию о доходах после покупки телеканала «Прямой». Об этом 2 марта сообщило издание «Главред» со ссылкой на Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции

Порошенко совершил каминг-аут в «Прямом» эфире © Facebook, Петро Порошенко

Позже в пресс-службе «Европейской солидарности» рассказали, почему Порошенко не задекларировал приобретение телеканала.

«В соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии подаются по приобретению имущества и осуществлению расходов непосредственно субъектом декларирования, а не принадлежащими ему юридическими лицами», — сообщили в пресс-службе.

Там также напомнили, что официально покупателем «Прямого» стал инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал». При этом конечным бенефициарным его владельцем является Порошенко.

Восемнадцатого февраля Порошенко заявил, что купил телеканал «Прямой» у экс-депутата Верховной Рады Владимира Макеенко, не уточнив, во сколько ему обошлось это приобретение.