Многие граждане Украины распространяют фейки о прививке от COVID-19 и пытаются сорвать вакцинацию в стране. Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов сказал 1 марта в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV

По словам министра, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины.

«Если вы посмотрите, последние два месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас, такое ощущение, уже появились ковид-коллаборанты — они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтобы как можно меньший процент людей вакцинировался», — заявил он.

Степанов пояснил, что вакцинировался в прямом эфире, чтобы «развеять фейки и глупости, которые есть в стране относительно качества и эффективности вакцины». Глава Минздрава сделал прививку в прямом эфире и разгневал украинцев © скриншот с видео "DumskayaTV"

По его словам, у граждан, которые отказываются от прививки, разные мотивы, в том числе политические.

Он также сообщил, что к концу лета Минздрав планирует делать по 5 млн прививок в месяц.

«Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема», — сказал министр.

Ранее глава Минздрава подписал указ, позволяющий использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.