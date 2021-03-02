По словам министра, для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировались 60% жителей Украины.
«Если вы посмотрите, последние два месяца началась просто какая-то антивакцинальная вакханалия. У нас, такое ощущение, уже появились ковид-коллаборанты — они готовы делать все, чтобы сорвать вакцинацию, чтобы как можно меньший процент людей вакцинировался», — заявил он.
Степанов пояснил, что вакцинировался в прямом эфире, чтобы «развеять фейки и глупости, которые есть в стране относительно качества и эффективности вакцины».
По его словам, у граждан, которые отказываются от прививки, разные мотивы, в том числе политические.
Он также сообщил, что к концу лета Минздрав планирует делать по 5 млн прививок в месяц.
«Но, опять же, нужно, чтобы все выполняли все обязательства по тем договорам, что у нас заключены, а у нас с этим проблема», — сказал министр.
Ранее глава Минздрава подписал указ, позволяющий использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.