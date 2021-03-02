Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба ведомства

«Тихановская в настоящее время объявлена в розыск. Соответствующие документы на её экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Оппозиция Белоруссии в лицах. Почему в окружении Тихановской нет пророссийских политиков Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее она бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.