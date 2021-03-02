Активы экс-президента Украины Виктора Януковича в Швейцарии могут оставаться замороженными еще три года. Об этом посольство Швейцарии в Киеве сообщило в Twitter 1 марта

Янукович не имеет банковских счетов и других активов в Швейцарии — английские адвокаты © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Реализуя эту меру, правительство Швейцарии стремилось избежать риска присвоения украинских государственных средств. С тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении», — говорится в сообщении.

Сім років тому, Федеральна Рада Швейцарії 🇨🇭ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у Швейцарії. Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських 🇺🇦державних коштів. @GP_Ukraine @nab_ukr @MFA_Ukraine — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) March 1, 2021

С 2014 года на счетах Януковича было заморожено 70 миллионов швейцарских франков (около 69 миллионов долларов). Впоследствии тогда еще Генпрокуратура Украины сообщила, что в Швейцарии также арестовали полтонны золота на сумму более 20 миллионов долларов, которое принадлежало соратнику Януковича.

Сам экс-гарант утверждает, что «ни денег, ни имущества за рубежом у него нет и никогда не было».

На Украине Генпрокуратура арестовала средства бывшего президента на сумму около 127 миллионов долларов. Госслужба финмониторинга также заблокировала активы 19 компаний-нерезидентов, которые были связаны с окружением Януковича на сумму 1,34 миллиона долларов.