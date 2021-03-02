Если Запад разочаруется в Светлане Тихановской, он найдет другого лидера белорусской оппозиции, и это никак не спасет президента Александра Лукашенко. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Из Украины в Россию: история успеха семьи Ищенко © Скриншот из видео Украина.ру

«Есть такая фраза, которую приписывают Сталину: Если Крупская будет себя плохо вести, мы найдем Ленину другую вдову. Так и Тихановскому можно найти другую жену. Он все равно в тюрьме сидит. Это не самая сложная задача для Запада. Лукашенко ему не нужен, потому что он сильный лидер», — категоричен Ищенко.

Политолог добавил, что Лукашенко упустил возможность сохраниться в качестве лидера Белоруссии за счет ускоренной интеграции в Союзное государство, поскольку он открыто сказал, что это его не устраивает.

Лукашенко не устраивает ни Россию, ни Запад в качестве сильного лидера, но разница состоит лишь в том, что Москва не станет его свергать, а Запад — будет, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.