Президент Белоруссии Александр Лукашенко при всей своей ограниченности прямые команды Запада выполнять не будет, поэтому его будут пытаться убрать при помощи внутренних интриг, попыток поссорить с Москвой и протестов. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: Развитие России без конфликта с Западом невозможно © РИА Новости, Александр Натрускин

«Есть же западные области, которые были возвращены в ходе известных событий, которые нам ставят в укор, пакт Молотова-Риббентропа и так далее. Польша может заявить, что это ее исторические земли. Зачем Польша качает тему нелегитимности пакта Молотова-Риббентропа? За этим напрямую следуют территориальные претензии, а это примерно половина Белоруссии», — указал Михеев.

Политолог добавил, что пока Лукашенко при помощи России удалось отодвинуть самый катастрофический сценарий, но у него нет внутреннего плана относительно того, что делать дальше.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.