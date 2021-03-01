Министр здравоохранения Украины Максим Степанов публично привился от коронавируса, чтобы поднять уровень доверия к вакцинам среди украинцев. Трансляция велась в Facebook министра 1 марта

Степанова привили вакциной индийского производства Covishield. Министр заявил, что решился на публичную прививку с целью минимизации фейков и манипуляций среди населения относительно безопасности и эффективности вакцинации. Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии

Он отметил, что последовать его примеру готов и президент Владимир Зеленский.

«Это точно защита, это точно тебя защитит. И когда ты выбираешь, вакцинироваться или нет, сразу подумай — если ты не вакцинировался, то ты играешь в игру… Если ты, не дай бог, заболеешь, каким будет течение болезни. А если вакцинировался, то не заболеешь вообще или в легкой форме перенесешь», — подчеркнул он в комментарии журналистам.

Однако в комментариях к записи пользователи выражают сомнения в том, что министр действительно вакцинируется.

«В разгар эпидемии нет никакой веры у людей к власти», «Что это — Pfizer или Moderna?», «Спектакль, причем неудачная постановка», «Карпатские пчелы — лучшая вакцина и лекарство в мире», «Где гарантия, что это вакцина, а не витамин?», «Клоунада», — возмутились в сети.

23 февраля Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca.

Вакцинация стартовала 24 февраля. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о 7 «неблагоприятных событиях», связанных с вакцинацией препаратом CoviShield, но не уточнил, что произошло.