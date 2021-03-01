Поэтесса Юлия Бабич, подарившая дочь украинскому режиссеру Олегу Сенцову, ранее отбывавшему срок в РФ по обвинению в терроризме, поделилась историей о том, как стала фанаткой певца Олега Винника. Об этом 1 марта написали «ФАКТЫ»

Издание ссылается на пост Бабич, который она опубликовала еще в 2018 году в Facebook, а теперь снова его прокомментировала, тем самым подняв в топ записей.

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По словам женщины, она случайно попала на автограф-сессию певца в одном из торговых центров Киева, когда пошла туда в обеденный перерыв.

В ТЦ, как рассказала сама Бабич, она столкнулась с Винником, которого «на автомате» поцеловала в щеку в знак благодарности за подаренную розу.

«"Это ты, чтобы оставить помаду на моей щеке?" — "Это я, чтобы вы не успели спросить, какая у меня любимая песня. Как относительно селфи?" — "Давай"», — пересказала поэтесса разговор с певцом, а позже сделала общий вывод из произошедшего.

«Ну вот. Дотроллилась. Весь мой троллинг в трубу. Потому что как троллить человека, который дарит тебе цветы? Он победил меня одной розой», — написала Бабич.

В Facebook поэтесса часто пишет посты, посвященные политической ситуации на Украине. В частности, одна из последних ее публикаций написана о «патриотическом» воспитании детей, которые родились уже после Майдана, и, по мнению Бабич, взрослые мало им рассказывают о «ценности украинской свободы».