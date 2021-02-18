Украинский певец Олег Винник признался, что никогда не был бедным и, чем бы ни занимался, всегда хорошо зарабатывал, но пандемия и карантин подкосили даже его. Об этом он на днях рассказал в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в YouTube

По словам Винника, первые деньги он заработал в ранней юности, играя на гитаре на свадьбах и юбилеях. Артист рассказал, что за лето 1987 года ему удалось сколотить таким образом 750 рублей, притом что месячная зарплата бухгалтера тогда составляла 50 рублей.

«Как можно себе представить?»: украинский певец объяснил отказ от концертов в РФ © Олег Винник/Инстаграм

«Когда я попал в "Нотр-Дам-де-Пари", я играл там две роли, я был вторым там составом, Феба и Клопена. Клопен — это рассказчик, цыганский барон, который рассказывает весь мюзикл. Я там получал зарплату, на то время, это было начало 2000-х, это было полквартиры на Крещатике, трехкомнатной», — отметил певец.

Потом исполнитель поехал в Германию, где тоже неплохо зарабатывал, но, по его словам, все деньги вкладывал в свое развитие, поэтому скопить ничего не удалось. То же самое было и когда началась сольная карьера на Украине, тут еще и за ротацию на радио и телевидении пришлось платить, признался Винник.

Сейчас же, отметил артист, у него один из самых сложных периодов в жизни в плане материального благополучия, и богатым он себя назвать не может.

«Самодостаточным в середине. Слава богу, пока я не допускаю себя до того дна финансового. Мы все понимаем: сегодня положение очень страшное. Концертов нет, коллектив надо содержать. Мы перенесли все концерты, 40 концертов, наверное…» — сказал Винник.

Ранее украинский певец ответил, будет ли баллотироваться в президенты: «Либо умереть».

Согласно данным журнала «Forbes Украина», в 2019 году Винник стал самым высокооплачиваемым исполнителем Украины, выручка артиста составила примерно 5,6-7 миллионов долларов.