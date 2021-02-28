Второй пациент скончался в результате вспышки и последующего пожара в городской больнице Черновцов. Об этом 28 февраля сообщила Госслужба Украины по ЧС

Жители Ивано-Франковска тушили пожар в аптеке снежками © -gregg- / flickr Как позднее сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов. Полиция возбудила уголовное дело. «Двадцать седьмого февраля в Черновцах в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибло 2 человека. Второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля», — говорится в материале Госслужбы.