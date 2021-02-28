Об инциденте в медучреждении стало известно накануне. Тогда же говорилось, что один человек погиб и один пострадал, были эвакуированы 20 человек.
Как позднее сообщил директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный, причиной возгорания мог стать самоподжог одного из пациентов. Полиция возбудила уголовное дело.
«Двадцать седьмого февраля в Черновцах в палате на 2 этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1 предварительно произошла вспышка кислородной трубы с последующим возгоранием. Вследствие данного события погибло 2 человека. Второй человек, пострадавший во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля», — говорится в материале Госслужбы.